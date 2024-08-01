lifecell продовжує розширювати 4G покриття

1 августа 2024, 11:45

За перше півріччя 2024 року команда lifecell запустила 265 нових та модернізувала 820 базових станцій по Україні.

Завдяки цьому ще 290 населених пунктів з населенням більше ніж 121 тис. людей отримали доступ до швидкісного мобільного інтернету 4G.

З початку 2024 року команда lifecell запустила 265 нових базових станцій в різних регіонах країни. Найбільше побудовано за цей час в Київській, Закарпатській, Львівській, Черкаській, Вінницькій, Одеській та Чернігівській областях. Попри постійну загрозу обстрілів з боку рф, оператор також продовжував розбудовувати мережу і в Дніпропетровській, Харківській, Полтавській, Миколаївській, Запорізькій областях.

Окрім будівництва нових базових станцій і відновлення пошкодженого окупантами обладнання, lifecell за пів року модернізував 820 базових станцій, завдяки чому 2/3G-абоненти отримали доступ до швидкісного мобільного інтернету 4G. Так станом на липень 2024 року понад 17 тис. міст і сіл України з населенням понад 31 млн людей мають 4G від lifecell.

У прифронтових областях (Харківська, Запорізька, Херсонська, Донецька) обладнання оператора регулярно потерпає від обстрілів, і ремонтним бригадам доводиться виїжджати й ремонтувати його, щоб підтримувати в цих регіонах зв’язок. Лише за перші шість місяців 2024 року ремонтні бригади lifecell здійснили близько 25 тис. виїздів на ремонт обладнання через обстріли й знеструмлення.

Окрім розбудови покриття команда мобільного оператора працює над тим, щоб українці були на зв’язку навіть під час знеструмлень. Новими літієвими батареями вже переобладнано понад 5 000 базових станцій lifecell по всій Україні. Батареї нового типу швидко заряджаються та витривалі й можуть підтримувати зв’язок від 4 годин за відсутності стаціонарного живлення та помірного навантаження на мережу. Також станом на липень 2024 року більше ніж 1700 базових станцій lifecell забезпечені альтернативним енергопостачанням за допомогою генераторів – стаціонарних, мобільних та партнерських. З початку терористичних атак на енергетичну інфраструктуру у 2022 році компанія інвестувала в енергонезалежність мережі 950 млн грн, а до кінця 2024 року ця сума перевищить 1 млрд грн.