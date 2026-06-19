lifecell завершує роботу 3G у Тернопільській області та вивільняє частоти для 4G

19 июня 2026, 17:45

З 2 липня 2026 року lifecell припиняє роботу 3G-мережі у Тернополі та на всій території Тернопільської області.

Радіочастоти оператора в діапазоні 2100 МГц будуть повністю використані для роботи 4G (LTE), що дозволить збільшити швидкість мобільного інтернету, покращити стабільність з'єднання та підвищити якість користування цифровими сервісами, зокрема в місцях зі значним споживанням мобільного трафіку та під час пікових навантажень на мережу.

Відключення 3G відбудеться одночасно по всій території Тернопільської області, а протягом кількох наступних тижнів триватиме оптимізація мережі та переведення 4G (LTE) на максимальну смугу 20 МГц. Усі роботи відбуватимуться без переривання послуг для абонентів.



87% користувачів lifecell у Тернопільській області вже мають смартфони та SIM-картки з підтримкою 4G (LTE), тож більшість абонентів автоматично перейде на 4G після вимкнення 3G. Водночас близько 11% абонентів використовують 2G-пристрої, для яких з відключенням 3G ніяких змін не відбудеться.



Якщо SIM-картка підтримує 4G, але технологія ще не активована, достатньо увімкнути LTE у налаштуваннях смартфона. Якщо ж SIM-картка застаріла й не підтримує 4G, її необхідно оновити: до 26 липня 2026 року користувачі lifecell у Тернополі та області можуть замінити SIM-картку на USIM або eSIM за 0,01 грн в магазинах lifecell, зберігши власний номер. Для абонентів, чиї пристрої та SIM-картки вже підтримують стандарт LTE, перехід на оновлену мережу відбудеться автоматично і не потребуватиме жодних додаткових дій. Водночас, якщо смартфон не підтримує LTE, заміни SIM-картки буде недостатньо для переходу на 4G - для користування мережею нового покоління знадобиться пристрій із підтримкою цієї технології.



Усі базові станції lifecell у регіоні технічно підготовлені до роботи мережі четвертого покоління у діапазоні 2100 МГц. Мережа оператора проходить поетапну оптимізацію, а за потреби на окремих локаціях встановлюється додаткове обладнання для посилення покриття. Це дасть змогу забезпечити максимально ефективне використання додаткового спектра 2100 МГц для роботи 4G(LTE).



Після вимкнення 3G частоти 2100 МГц будуть звільнені для 4G(LTE), що забезпечить для абонентів швидший мобільний інтернет, стабільніше з'єднання у місцях високого навантаження та менші затримки передачі даних. lifecell вже вимкнув технологію третього покоління у низці регіонів України, де така модернізація показала помітне зростання швидкості та якості зв’язку. За досвідом цих регіонів, після відключення 3G та розширення смуги 4G(LTE) середня швидкість мобільного інтернету зростає орієнтовно на 20-30%, а користувачі відчувають помітне покращення якості сервісу.

