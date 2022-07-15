15 июля 2022, 10:45

87% магазинів lifecell обслуговують абонентів по всій країні

Мобільний оператор lifecell продовжує забезпечувати роботу 419 магазинів з 482 у всіх регіонах України.



Попри повномасштабне вторгнення рф на територію України, lifecell продовжує обслуговувати своїх абонентів в магазинах. Станом на 1 квітня працювало лише 194 торговельні точки, адже більшість з них були зачинені через небезпеку обстрілів чи окупацію. Наразі працює 419 магазинів lifecell з 482, які працювали до 24 лютого. Понад 1000 співробітників магазинів забезпечені роботою під час війни.



Реагуючи на запит абонентів на обслуговування в певних регіонах, за час війни відкрили 18 нових магазинів lifecell в Хмельницькій, Львівській, Волинській, Закарпатській, Вінницькій. Дніпропетровській, Одеській й Житомирській області. З них 4 торгівельні точки були відкриті в містах, де раніше не було магазинів бренду.



В результаті повномасштабної військової агресії рф, lifecell змушений був припинити роботу 19 магазинів, які були або повністю зруйновані, або пошкоджені.



Через те, що багато абонентів lifecell були змушені покинути свої домівки й переїхати в більш безпечні регіони, а спостерігалася тенденція до переміщення у невеличкі містечка та села, поодаль від важливих інфраструктурних і промислових об’єктів. За час війни це зробили 72% від усіх переміщених абонентів lifecell. Саме тому в роздрібній мережі lifecell збільшився попит на портативні роутери й стартові пакети. Зокрема тисячі абонентів скористалися акційною пропозицією в магазинах lifecell і купили роутер з 9999 ГБ мобільного інтернету.



Також в магазинах lifecell, окрім стандартних категорій товарів, смартфонів та аксесуарів, з’явилась можливість придбати карту monobank. В більшості магазинів є можливість оформити покупку частинами від різних банків (Приватбанк, monobank тощо) й команда продажів активно працює, щоб цією послугою можна було скористатися у всіх працюючих магазинах.



Серед нових послуг, якими можуть скористатися клієнти магазинів lifecell, - сервіс по встановленню додатків та налаштуванню смартфонів. Крім того, абоненти під час війни продовжують звертатися за відновленням та заміною SIM-карток, зміною тарифного плану, поповненням рахунку без комісії, покупкою нового номеру й міграції номеру до lifecell від іншого оператора (MNP), адже lifecell надає спеціальні ціни на пакети послуг абонентам інших операторів.



В планах роздрібної мережі магазинів lifecell – розширення співпраці з поштовим сервісом Meest Express, точки видачі якого почали відкриватися в магазинах lifecell ще до повномасштабного вторгнення.

