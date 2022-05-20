lifecell запускає проєкт на підтримку ментального здоров’я абонентів

20 мая 2022, 13:45

Мобільний оператор запускає новий проєкт в соціальних мережах – «lifecell порадощі».

За більш ніж два місяці війни в українців різного віку накопичилася фізична та ментальна втома. lifecell допомагає абонентам в Україні та за кордоном не лише хвилинами для розмов та гігабайтами в месенджерах без додаткової оплати, а й вчасними порадами для дорослих та добрими казками для дітей.

«lifecell порадощі» — це короткі відеоролики про корисні сервіси та лайфхаки, що виходитимуть щотижня в різних рубриках. Мета проєкту — за допомогою цікавого контенту покращити ментальне здоров'я абонентів lifecell під час війни в Україні.

Оператор також потурбувався про малюків: у соціальних мережах буде публікуватися контент і для дітей — відеоказки від лялькових театрів. Ця рубрика називається «Халабуда» — саме так діти кличуть затишне місце, де можна сховатися від будь-яких негараздів.

Першою в «Халабуді» з’явиться відеовистава Київського академічного театру ляльок. Театр підтримав ініціативу lifecell і підготував для дітей міні-серіал «Казконавти» — захопливу історію про подорожі книжковими світами. Проєкт не лише суто розважальний, він відповідає принципам і методам казкотерапії. Для підготовки сценарію театр консультувався з психологами, зібрав від них рекомендації щодо тем, які зараз хвилюють дітей. За пригодами казконавтів діти зможуть спостерігати в соціальних мережах lifecell.

Команда lifecell працює 24/7, щоб забезпечувати якісний зв’язок та надавати підтримку своїм абонентам. Про те, як оператор lifecell допомагає абонентам під час війни, можна дізнатися за посиланням.