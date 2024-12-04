lifecell запускає акцію для нових MNP-абонентів "сТОП-ціна"

4 декабря 2024, 12:45

Мобільний оператор lifecell оголошує про запуск акції для нових абонентів, які перейдуть до його мережі від інших операторів, пропонуючи зафіксувати вартість тарифу до кінця 2025 року.

За умовами акції «сТОП-ціна» абоненти, які перенесуть свій номер до мережі lifecell у період з 2 грудня 2024 року по 31 січня 2025 року (включно), зможуть зафіксувати вартість свого пакету послуг у популярних тарифних планах оператора до кінця 2025 року.

Щоб взяти участь в акції необхідно:

1. Перенести номер до мережі lifecell за допомогою послуги MNP.

2. Обрати тарифний план, який бере участь в акції «сТОП-ціна».

Послуга MNP дозволяє перейти від одного оператора мобільного зв’язку до іншого з повним збереженням свого номера, тобто, всі цифри разом із кодом оператора залишаються без змін.

Щоб скористатися акційною пропозицією при перенесенні номеру, абонентам необхідно підключити один із запропонованих тарифних планів:

- Національний тариф «Вільний Лайф», який пропонує безлімітний інтернет та 1600 хв на всі номери, а після їх використання — безлімітні розмови в мережі lifecell за 180 грн/4 тижні;

Регіональний тариф «Потужний», який містить безлімітний інтернет на умовах акції Потужний безліміт» до 31.01.2026 р. та 800 хвилин на всі мобільні номери, після чого — безлімітні розмови в мережі lifecell за 100 грн/4 тижні.

Перейти до lifecell зі своїм номером можна вже на наступний день після подачі заявки, покрокова інструкція розміщена на сайті оператора. Під час дзвінка на перенесений номер звучатиме коротке автоматичне голосове повідомлення «Номер перенесено», а з 01.01.2025 – короткий акустичний

сигнал.

За даними Національної комісії з електронних комунікацій (НКЕК), lifecell залишається лідером за кількістю перенесених номерів від інших операторів. Загалом за п’ять років до lifecell приєдналося понад 430 тисяч абонентів зі своїми номерами. Мобільний оператор пропонує спеціальні ціни на деякі тарифи з вигодою до 45% для MNP-абонентів, швидкісний мобільний інтернет, якісне обслуговування та покриття, що постійно розширюється.

