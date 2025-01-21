lifecell покращив якість мобільного інтернету завдяки новій технології

21 января 2025, 9:15

Мобільний оператор lifecell активував підтримку протоколів IPv4/IPv6 Dual Stack, що робить інтернет-з’єднання швидшими, безпечнішими та ефективнішими.

Це ще один крок оператора до покращення якості й стабільності інтернет-зв’язку для своїх абонентів.

lifecell продовжує вдосконалювати сервіси, щоб надавати якісні послуги своїм користувачам. Активація забезпечує абонентам оператора швидший і надійніший доступ до інтернету, покращену якість відео- та аудіопередачі, а також підвищену безпеку завдяки шифруванню.

Dual Stack підтримує одночасну роботу двох версій інтернет-протоколів - IPv4 та IPv6, відповідно, зберігає сумісність із поточними системами та використовує всі переваги протоколів нового покоління. По суті ця технологія виконує роль сполучної ланки - дає змогу використовувати потенціал IPv6 і водночас зберігає сумісність з IPv4, що забезпечує безперебійну роботу з сервісами й онлайн-ресурсами, які ще не підтримують IPv6.

Це особливо актуально для середовища, де кількість підключених пристроїв стрімко зростає, зокрема завдяки розвитку Інтернету речей (IoT).

Переваги IPv6:

• Значно більший адресний простір, що вирішує проблему вичерпання IP-адрес;

• Підтримка автоматичного налаштування IP-адрес без участі DHCP-серверів;

• Вищий рівень безпеки завдяки вбудованій підтримці IPsec (Internet Protocol Security);

• Відсутність потреби в Network Address Translation (NAT), що спрощує мережеву архітектуру;

• Покращення продуктивності для мультимедійного контенту;

• Розширені можливості для IoT та якості обслуговування (QoS).

Протокол IPv6 підтримують глобальні гравці, серед яких Google, Facebook, Instagram, WhatsApp, Netflix, Wikipedia, Microsoft, Amazon Web Services, Cloudflare та інші. Взаємодія абонентів lifecell з цими сервісами стане ще ефективнішою завдяки Dual Stack.

Щоб активувати Dual Stack IPv4/IPv6 потрібно змінити налаштування смартфона. Для цього необхідно обрати меню Мобільні мережі. Імена точок доступу SIM-карта lifecell, яка використовується для інтернету - Протокол APN - обрати IPv4/IPv6. Проте більшість сучасних пристроїв на базі Android вже мають це налаштування за замовчуванням. Для користувачів iPhone технологія стане доступною після її впровадження компанією Apple.





