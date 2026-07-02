lifecell запускає домашній інтернет "Інет"

2 июля 2026, 16:45

Компанія lifecell оголошує про запуск нової послуги - домашнього інтернету «Інет», доступного для підключення будь-якому користувачу незалежно від мобільного оператора.

Лінійка тарифів домашнього інтернету стане частиною «lifecell ВДОМА» - нового напряму домашніх сервісів, який наразі об'єднує домашній інтернет, конвергентні тарифи Лайфсет 3в1 та телебачення lifecell TV. Запуск нового сервісу є наступним кроком у розвитку lifecell як постачальника комплексних телекомунікаційних послуг і розширює можливості користувачів підключати домашній інтернет від lifecell без прив'язки до мобільного номера чи тарифу.

Лінійка тарифних планів «Інет» - це домашній інтернет зі швидкістю до 1 Гбіт/с та безлімітним трафіком для роботи, навчання та користування цифровими сервісами. Домашній інтернет працює на базі технологій GPON, Ethernet та DOCSIS відповідно до наявного покриття. Залежно від технічної можливості за конкретною адресою користувач отримує оптимальну технологію підключення. У локаціях, де доступна технологія GPON, абоненти можуть користуватися енергонезалежним оптичним інтернетом, який за умови резервного живлення користувацького обладнання працюватиме навіть під час тривалих відключень електроенергії.

При підключенні домашнього інтернету «Інет» абонент отримує стандартний комплект обладнання - ONT для GPON або модем для DOCSIS (залежно від технології доступу) без додаткової оплати.

Лінійка «Інет», зокрема включає пакети послуг «Е», «Док», «Джі», «Гіг», «Гіг Про», «Дабл». Акційна вартість - від 100 грн/4 тижні і залежить від швидкості, технології доступу та наявності за адресою попередніх підключень домашнього інтернету від групи компаній DVL.

Для нових абонентів доступні акційні умови стартового періоду з подальшим переходом на стандартні тарифи. До тарифів також включено один або два безкоштовні візити майстра на рік (залежно від тарифного плану) для налаштування обладнання. Для мешканців багатоквартирних будинків підключення домашнього інтернету здійснюється без додаткової плати.