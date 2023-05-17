lifecell запустив новий регіональний тариф з великим обсягом інтернету

17 мая 2023, 13:15

Для абонентів з низки областей України, які користуються великими обсягами мобільного інтернету, lifecell запропонував новий регіональний тариф «Потужний».

Тариф «Потужний» стане у пригоді абонентам, які багато користуються мобільним інтернетом. З моменту підключення він містить 40 ГБ мобільного інтернету, а за умови вчасної сплати наступного пакету – додатково нараховується ще 20 ГБ. Умова діє як для зареєстрованих, так і неперсоніфікованих користувачів.

Для абонентів, які перенесли свій номер до lifecell від інших операторів, до 31 січня 2025 року діятиме акція «Потужний інтернет». Згідно з її умовами, при своєчасній оплаті пакету послуг за тарифом абонентам на 4 тижні буде доступний безлімітний інтернет (після використання перших 60 ГБ швидкість інтернет-трафіку становитиме до 1 Мбіт/сек до кінця дії оплаченого пакету послуг).

Для дзвінків на будь-які мобільні номери в Україні в тарифі «Потужний» передбачено 800 хвилин, після використання яких абонент може користуватися безлімітними дзвінками в мережі lifecell. Спеціальні умови - 800 хвилин для дзвінків та 60 ГБ - доступні для використання абонентам у переліку регіонів України.

У разі користування тарифом за межами вказаних регіонів, пакет послуг включатиме 10 ГБ мобільного інтернету й 200 хвилин для дзвінків на будь-які мобільні номери в Україні.

Стандартна вартість пакету послуг – 165 грн/4 тижні, для зареєстрованих/персоніфікованих абонентів – 150 грн/4 тижні, а для MNP-абонентів – 100 грн/4 тижні.





