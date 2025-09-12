NASA запретило китайцам работу над своими проектами — СМИ

12 сентября 2025, 10:15

Bloomberg пишет, что ранее граждане Китая с визами США могли работать в NASA в качестве подрядчиков, аспирантов или научных сотрудников.

С 5 сентября им отказали в доступе к системам данных управления и участии в рабочих встречах.



Спикер NASA Бетани Стивенс подтвердила запрет, объяснив это "внутренними мерами NASA" в отношении граждан Китая, "чтобы обеспечить безопасность нашей работы".



Bloomberg предполагает, что такое решение возникло на фоне желания США и Китая попасть на Луну. Авторы публикации подчеркивают, что и Вашингтон, и Пекин планируют направить пилотируемые миссии на Луну в течение следующих пяти лет.



Исполняющий обязанности администратора NASA Шон Даффи отрицал опасения относительно способности Китая опередить США в полете на Луну. Хотя, по его словам, страны сейчас "участвуют в космической гонке", потому что "китайцы хотят вернуться на Луну раньше американцев".