Цьогоріч F-16 застосують на полі бою, - Маркарова

29 июля 2024, 12:45

"2024 рік – це рік, в якому ця спроможність буде у нас, і її застосують на полі бою.

Зараз ми працюємо над стрімким збільшенням кількості тренувань, збільшенням кількості підготовки підтримуючого персоналу і, звичайно, над наближенням постачання літаків", - повідомила посол України в США Оксана Маркарова.Посадовиця запевнила, що "найближчі місяці покажуть серйозне збільшення" постачання зброї на фронт та ППО для захисту українських міст. Зокрема, дипломати працюють над передачею Україні артилерійських снарядів.