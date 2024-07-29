29 июля 2024, 12:45

Цьогоріч F-16 застосують на полі бою, - Маркарова

"2024 рік – це рік, в якому ця спроможність буде у нас, і її застосують на полі бою.

Зараз ми працюємо над стрімким збільшенням кількості тренувань, збільшенням кількості підготовки підтримуючого персоналу і, звичайно, над наближенням постачання літаків", -  повідомила посол України в США Оксана Маркарова.

Посадовиця запевнила, що "найближчі місяці покажуть серйозне збільшення" постачання зброї на фронт та ППО для захисту українських міст. Зокрема, дипломати працюють над передачею Україні артилерійських снарядів.
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