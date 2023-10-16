16 октября 2023, 17:15

Нідерланди передадуть Україні додаткові ракети Patriot, — заявив Марк Рютте

«Ми усвідомлюємо, що із наближенням зими росія захоче завдати якомога більше шкоди Україні», — додав він.


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