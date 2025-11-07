ГлавнаяНовости
7 ноября 2025, 9:45

Іграшки Лабубу роблять людей безплідними

У цих ляльках знайшли небезпечні токсини.

У Швеції в підроблених Лабубу виявили діетилгексилфталат. Це токсична речовина, яка може завдавати шкоди дітородству і розвитку плоду.


