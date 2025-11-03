G7 пообіцяла допомогти енергосистемі України на тлі російських атак

3 ноября 2025, 13:15

Відповідну заяву поширило канадське головування у "Групі семи".

У G7 засудили атаки Росії на енергетичну систему України, які "продовжують завдавати руйнівних соціальних, екологічних та економічних наслідків для українського народу, серйозно впливаючи на найуразливіші верстви населення"."Група семи" продовжує підтримувати відновлення енергетичного сектору України шляхом надання прямої фінансової допомоги, кредитних ліній, страхування ризиків, узгодження політики та ресурсів, а також створення умов для довгострокових інвестицій приватного сектору.