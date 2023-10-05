РФ використовує атаки на інфраструктуру України з метою геополітичного тиску

5 октября 2023, 12:15

Морська інфраструктура України відіграє критичну роль не лише для нашої держави, а й для багатьох інших країн.

Адже через українські порти здійснюється постачання зерна для країн, які цього потребують найбільше. На цьому наголосив заступник голови Держспецзв’язку Олександр Потій під час онлайн-виступу на Euro-Atlantic Resilience Forum в Бухаресті.

За його словами, росія останнім часом здійснює масовані обстріли портів балістичними ракетами та ударними дронами. Такими атаками агресор хоче досягти двох цілей. По-перше, тиск на світове співтовариство через ймовірність посилення нестачі продовольства, зокрема в країнах Африки. Існує значний ризик, що це може спровокувати потоки біженців до ЄС та дестабілізувати ситуацію в європейських країнах. По-друге, агресор хоче завдати якомога більшої шкоди українській економіці, тому також знищує місця зберігання зерна.«Очевидно, що росія використовує продовольство як зброю. Тому цивілізовані країни повинні зосередити зусилля, щоб не допустити реалізації такого сценарію та забезпечити безпеку судноплавства до портів України. Саме ця війна показує, перед якими викликами в захисті об'єктів критичної інфраструктури можуть постати країни в майбутньому», – підкреслив Потій.Нагадаємо, що під час дії воєнного стану та протягом 12 місяців після його припинення чи скасування уповноваженим органом у сфері захисту критичної інфраструктури України визначена Державна служба спеціального звʼязку та захисту інформації України. Уповноважений орган координує діяльність суб'єктів національної системи захисту, забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері захисту критичної інфраструктури.