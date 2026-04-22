Китай тестує потенційний важіль тиску на критичну інфраструктуру

22 апреля 2026, 8:45

Китай 11 квітня провів морське випробування глибоководного електрогідростатичного актуатора з можливістю різання підводних конструкцій, включно з кабелями, на глибині 3500 м.



Тест пройшов під час першої глибоководної наукової місії 2026 року дослідницького судна Haiyang Dizhi 2, яке оснащене 150-тонним краном і 10-кілометровою волоконно-оптичною лебідкою.

Технічно тут немає магії, але є важлива деталь: ще у 2025 році SCMP писала, що китайський пристрій спеціально розрахований на різання броньованих кабелів, захищених шарами сталі, гуми та полімерів, і проєктувався під роботу на глибинах до 4000 м.Найцікавіше тут — не сам факт, що Китай отримав таку можливість, а момент і спосіб публікації. Після серії інцидентів із підводною інфраструктурою в Балтійському, Червоному та Тихому морях демонстративне виведення такої теми в публічний простір виглядає як дуже прозорий політичний сигнал.Формально Пекін і далі може говорити про цивільні задачі — ремонт, обслуговування, нафтогазову інфраструктуру, — але в стратегічному сенсі всі чудово розуміють, що підводні кабелі лишаються однією з найболючіших вразливостей глобальної економіки та військових комунікацій. SCMP прямо нагадувала, що такі лінії несуть близько 95% світового трафіку даних.