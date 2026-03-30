Китай просуває біонічний апарат для прихованої роботи в морі

30 марта 2026, 17:45

Китайські дослідники з Північно-Західного політехнічного університету та його Нінбоського інституту вже кілька років розвивають лінійку біонічних підводних апаратів, стилізованих під ската манта.

У відкрито підтвердженій частині проєкту йдеться не про один апарат, а про ціле сімейство. Global Times із посиланням на CCTV писав, що з 2006 року команда створила шість варіантів масою від 10 до 720 кг.



Поточні версії вже оснащуються оптичними камерами, гідроакустичними системами, системою позиціювання та навігацією BeiDou, а більші моделі розглядаються як платформи для довшої роботи, більшої глибини та важчого корисного навантаження. Окремо повідомлялося, що 460-кілограмовий прототип у 2023 році пройшов випробування на глибині 1025 м, а частина апаратів завершила 60-денні підводні глайдові проходи, що вже виходить за межі «лабораторної іграшки».



Що стосується конкретних нинішніх цифр — довжина близько 2 м, розмах понад 4 м, маса 700 кг, дальність до 1000 км, робота під тиском до 200 атмосфер і підводна «мережева» координація кількох апаратів.

Китай тут цікавіший не самим «скатом-роботом», а підходом. Сьогодні це виглядає як біонічний науково-розвідувальний демонстратор подвійного призначення. Завтра така логіка може перетворитися на повноцінний інструмент прихованого спостереження, сенсорного розгортання або підводної дорозвідки для флоту.