Superhumans.Center та Mastercard будуть співробітничать

23 декабря 2022, 12:15

Глобальна технологічна компанія Mastercard та Superhumans.Center розпочинають стратегічне партнерство.



Співпраця спрямована на підтримку доступності якісного складного протезування та реабілітації українців.

Партнерство передбачає безпосереднє сприяння у проведенні протезування для пацієнтів Superhumans, зокрема отримання найкращих інноваційних біонічних протезів. Крім того, заплановано залучення фінансових інструментів для фандрейзингу та підтримки проекту.«Наша місія – надавати більше: якісних послуг, інновацій, можливостей. І тут наші цінності повністю збігаються з Superhumans.Сenter. Наприкінці цього надскладного року, впевнена, одним із найцінніших новорічних подарунків може бути можливість для людини жити повноцінно. Саме такий подарунок ми хотіли б надати першому пацієнту Superhumans.Сenter, який отримає інноваційний біонічний протез – і з цього розпочати наше довгострокове партнерство з центром», — розповідає Інга Андреєва, генеральна директорка Mastercard в Україні та Молдові.Першим кроком співпраці стане спрямування 1 000 000 грн для встановлення першої біонічної руки пацієнту клініки та навчання спеціалістів для забезпечення подальшої реабілітації.«Наша задача — не просто повертати людям втрачені можливості, ми прагнемо допомогти людям, які зазнали травм під час війни, знайти свої суперсили. І тут наші цінності повністю збігаються з Mastercard — більше інновацій, більше можливостей. Впевнена, разом ми зможемо змінити не лише життя конкретних людей, ми зможемо побудувати новий світ суперлюдей», — каже СЕО Superhumans Ольга Руднєва.Нагадаємо, що Superhumans.center займається протезуванням, складною хірургією та реабілітацією українців, які отримали травми через війну. Щороку у центрі будуть приймати до 3000 пацієнтів. Усі послуги надаватимуться безкоштовно завдяки партнерам та донорам.