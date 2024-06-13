Міністерство відновлення України та Mastercard відновлюватимуть туризм

13 июня 2024, 14:45

Міністерство відновлення (Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України) та міжнародна технологічна компанія Mastercard підписали Меморандум про взаєморозуміння з метою створення умов для майбутнього відновлення туристичної галузі та розвитку туристичного потенціалу України.



Меморандум підписали заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач та Нікола Вілла, виконавчий віцепрезидент зі співпраці з державним сектором, підрозділ стратегічного зростання, Mastercard, у рамках Міжнародної конференції з питань відновлення України, яка відбулася 11-12 червня у Берліні.



“Відновлення туристичної галузі – це одна зі складових економічного відновлення країни для збільшення надходження податків та сприяння розвитку бренду України загалом. Вже сьогодні ми маємо працювати над розвитком туристичної інфраструктури, яка має бути інклюзивною та доступною, просувати внутрішній туризм для українського споживача, створювати умови для легальної роботи у сфері туризму. Спільно з Mastercard ми плануємо працювати у першу чергу у сфері аналітики та дослідження сфери туризму в Україні, щоб на основі визначених трендів розробляти стратегію просування України як туристичної дестинації та розвивати українські регіони та громади”, – наголосив Сергій Деркач.

Меморандум передбачає співпрацю у таких сферах:

● просування українських регіонів як туристичних напрямів на внутрішньому та міжнародному рівнях;

● підвищення якості національних туристичних продуктів;

● цифровізація туристичної галузі та підтримка розвитку цифрових послуг і сервісів серед мікро-, малих та середніх бізнесів, залучених у туристичну галузь;

● сприяння залученню інвестицій для розвитку туристичної галузі;

● аналіз популярних туристичних напрямів, трендів та досвіду подорожей Україною для розробки і впровадження ефективної туристичної стратегії країни.

“Ми в Mastercard віримо, що партнерство між державою та приватним сектором є необхідною складовою для економічного зростання та впровадження інновацій. Протягом багатьох десятиліть наша компанія підтримує уряди на шляху їхньої цифрової трансформації, і сьогодні ми незмінно продовжуємо підтримувати відновлення України. Ми раді співпрацювати з Міністерством відновлення та зробити свій внесок у розвиток туризму в Україні, використовуючи нашу глобальну мережу, технології та аналітику. Завдяки нашому Туристичному інноваційному хабу в Mastercard, а також значній кількості партнерств у сфері подорожей та туризму по всьому світу, ми продовжуємо підтримувати трансформацію туристичного сектору, щоби зробити його більш стійким та інклюзивним. У рамках цього партнерства наша мета – допомогти Україні використати свій вражаючий потенціал та спадщину і, як тільки дозволить ситуація, знову відкрити країну для світу”, – каже Нікола Вілла.

У березні цього року компанія Mastercard також підписала Меморандум про співпрацю з Міжнародним аеропортом «Бориспіль», який передбачає розширення партнерства задля забезпечення високого рівня сервісу для пасажирів аеропорту після відновлення польотів, щойно це дозволить безпекова ситуація в Україні. Це стало ще однією ініціативою компанії на підтримку України. Протягом багатьох років компанія Mastercard спільно з урядовими установами, банками та торговельними партнерами розвивають платіжну та цифрову екосистему країни, забезпечуючи безперебійну роботу безготівкових оплат та цифрових сервісів. Компанія також активно підтримує українських підприємців, запускаючи спеціалізовані фінансові продукти, сервіси та ініціативи, які допомагають у розвитку і масштабуванні їхнього бізнесу.