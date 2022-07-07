Київстар виділяє 300 мільйонів гривень для відновлення цифрової інфраструктури

7 июля 2022, 12:15

4 липня 2022 року телеком-оператор «Київстар» та Міністерство цифрової трансформації України під час міжнародної конференції URC-2022, яка проходить у Лугано, Швейцарія, підписали Меморандум про співробітництво в сферах забезпечення кіберзахисту, протидії інформаційним загрозам державі Україна, а також відновлення та розвиток цифрової інфраструктури.

У рамках Меморандуму телеком оператор надає 300 000 000 грн допомоги, які будуть спрямовані на спеціальний рахунок, відкритий у Національному банку України, для забезпечення державної програми United-24.

Своїми підписами Меморандум про співпрацю засвідчили Михайло Федоров, Міністр цифрової трансформації України, та Олександр Комаров, президент компанії «Київстар».

Пріоритетними напрямками соціального партнерства між Київстар та Міністерством цифрової трансформації України стане модернізація та будівництво цифрової інфраструктури держави, подальший розвиток нових технологій, посилення кіберзахисту держави та реалізація ключових завдань, ініційованих Президентом України Володимиром Зеленським у рамках фандрайзингової платформи United-24.

Олександр Комаров, президент компанії «Київстар»:

«За 25 років свого існування «Київстар» інвестував більше 6 мільярдів доларів у економіку України та розвиток телеком ринку. Сьогодні ми заявили про наміри виділити для країни 300 000 000 грн допомоги, які будуть використані для відбудови та розвитку цифрової інфраструктури. Своїм прикладом ми хочемо надихнути інші українські та іноземні компанії підтримати ініціативу зі збирання пожертв на користь наближення перемоги і мирного майбутнього держави».

Для «Київстар» це не перший досвід участі у масштабних гуманітарних проєктах – від початку війни компанія перерахувала благодійним фондам понад 33 млн грн та надала абонентам безоплатних сервісів на більш як 420 мільйонів гривень, а також сплатила понад 4,2 млрд грн податків та зборів до державного бюджету. Однак у центрі уваги національного телеком оператора завжди були питання модернізації та розвитку цифрової інфраструктури, у тому числі – запровадження нових технологій, що є ключовим пріоритетом компанії. Зокрема, Київстар за останні 5 років інвестував понад 23 мільярди гривень у розвиток в Україні нових технологій зв`язку – 4G/LTE.

У рамках співпраці Міністерства цифрової трансформації та телеком-оператора протягом року з дати підписання Меморандуму компанія здійснить благодійні перерахування на відповідний рахунок, відкритий в Національному Банку України, в загальній сумі 300 000 000 грн (триста мільйонів гривень). Міністерство цифрової трансформації України, зі свого боку, забезпечить найбільш ефективне використання цієї допомоги у відповідності до цілей та мети Меморандуму.

Підписання Меморандуму між «Київстар» і Міністерством цифрової трансформації України стало черговим етапом співпраці, мета якої – зміцнення економічного суверенітету України шляхом розвитку нових технологій, запровадження цифрових сервісів у економіку та життя країни.

Діяльність «Київстар» - це корисні справи для людей і країни, реальний внесок у покращення життя українців. Відбудовуючи інфраструктуру, забезпечуючи країну сучасним мобільним зв`язком і високошвидкісним інтернетом, ми допомагаємо перемозі і наближенню миру в Україні», - переконаний Олександр Комаров.