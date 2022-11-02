150 млн грн від Київстар вже на державному рахунку

2 ноября 2022, 11:15

Національний телеком-оператор перерахував на рахунок в НБУ 50% від загальної суми у 300 млн гривень, яку виділяє для відновлення цифрової інфраструктури України.

Відповідний Меморандум було підписано між Київстар і Міністерством цифрової трансформації на міжнародній конференції донорів України у липні 2022 року.

Відповідно до Меморандуму з Міністерством цифрової трансформації Київстар зобов`язався підтримувати цифровізацію України і виділити для цього кошти в загальній сумі 300 000 000 (триста мільйонів гривень). Міністерство цифрової трансформації України забезпечить найбільш ефективне використання цієї допомоги відповідно до ключових завдань, які визначив Президент України Володимир Зеленський у рамках фандрейзингової платформи UNITED24.

У числі таких завдань – модернізація та будівництво цифрової інфраструктури України, посилення кіберзахисту та протидія кіберзагрозам, подальший розвиток нових цифрових технологій та інші.

«Телеком-інфраструктура України зазнала суттєвих руйнувань через масштабну війну. Зокрема, лише компанія Київстар з лютого 2022 року зіткнулась із 180 тисячами різних аварійних ситуацій і змушена була проводити відновлювальні і ремонтні роботи на 7 тисячах базових станцій. Ми підтримуємо державу в прагненні якнайшвидше відновити і зміцнити цифрову інфраструктуру і готові бути надійним партнером та інвестором у цій справі», – зазначає президент компанії «Київстар» Олександр Комаров.

Як повідомляє Міністерство цифрової трансформації України, вже розподілено 84.9 млн грн. Ці кошти будуть витрачені на ключові проєкти цифрової трансформації, які сприятимуть посиленню безпеки та надійності цифрової інфраструктури під час повномасштабної війни:

— Модернізацію та розвиток базових державних реєстрів Міністерства юстиції України — Державного реєстру речових прав та Державного реєстру актів цивільного стану. Це дозволить запустити нові цифрові послуги у соціальній та будівельних сферах.

— Реалізацію проєктів з цифрової трансформації нотаріату (е-нотаріат) та товаро-транспортних накладних (е-ТТН).

— Модернізацію та розвиток транспортних реєстрів МВС. Зокрема, запуск цифрових послуг з реєстрації та перереєстрації авто в Дії, видачу цифрових посвідчень водія.



«Цифрова інфраструктура виявилася найбільш стійкою під час повномасштабної війни. І саме цифровізація стане одним з ключових елементів для успішного відновлення країни після війни. Дякуємо компанії Київстар за внесок у розвиток цифрової України. Така підтримка дозволить нам реалізувати топпроєкти з цифровізації, щоб стати ще більш технологічними, швидкими та ефективними», — зазначив Віцепрем’єр-міністр — Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Київстар продовжує допомагати Україні долати виклики війни. Так компанія перерахувала благодійним фондам понад 104 млн грн на гуманітарні потреби військових, лікарень, людей похилого віку та постраждалих від війни. А також надала абонентам безоплатних сервісів на більш як 563 мільйони гривень. У 2022 році Київстар сплатив понад 5,9 млрд грн податків та зборів до державного бюджету та інвестував майже 1,7 млрд грн у відновлення та будівництво мереж мобільного зв`язку в Україні.