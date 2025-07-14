БПЛА "Снєгір-2": академічна іграшка чи перспективна платформа для спецзавдань?

14 июля 2025, 11:45

У межах виставки ІННОПРОМ-2025 у Єкатеринбурзі було анонсовано гібридний БПЛА «Снєгір-2», розроблений інженерним центром Санкт-Петербурзького політехнічного університету.

Цей апарат позиціонується як модернізована версія дрону «Снєгір-1», що дебютував у грудні 2023 року, й наразі розглядається не лише як універсальний носій для спостереження, а й як платформа для адаптації під воєнізовані цілі — попри суто цивільне позиціонування.Базова конструктивна ідея «Снєгіра-2» — поєднання аеродинамічної ефективності літака з маневровістю квадрокоптера. Це означає вертикальний зліт і посадку, що розширює сценарії застосування в умовах без підготовлених смуг або у лісистій/міській місцевості. Враховуючи, що перша версія апарата мала розмах крил 3,4 метри, корисне навантаження 2 кг та дальність до 200 км, можна зробити припущення про поступове просування розробки у напрямі тактичного БПЛА середнього класу.Технічна інтрига полягає у тому, що жодні характеристики другої моделі офіційно не опубліковані. Водночас на ринку РФ у 2024–2025 роках сформувався виразний тренд до масштабування універсальних гібридних платформ під військові цілі — для РЕБ, коригування артилерії та навіть доставки боєприпасів.За такої динаміки «Снєгір-2» потенційно може стати конкурентом платформ на кшталт «Супутник-10» або цивільно-військових моделей від групи «Кронштадт». І хоча інженерний центр СПбПУ формально не афілійований з ВПК, фактичне розміщення проекту на ІННОПРОМ — платформі з потужним оборонним ухилом — може свідчити про тестування реакції потенційних замовників або навіть пошук виробничих партнерів у середовищі держкорпорацій.Поки «Снєгір-2» залишається радше демонстратором концепції, однак враховуючи стратегічне навантаження виставки ІННОПРОМ, можна прогнозувати, що він стане тестовим майданчиком для пілотних рішень у сегменті універсальних тактичних БПЛА нового покоління.