8 октября 2024, 12:45

ЗСУ захопили рідкісний російський безпілотник-невидимку С-70 "Охотник"

За інформацією видання, дрон впав у районі Часового Яру.

Росія має лише кілька таких апаратів. Вартість одного приблизно $7,3 млн.


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