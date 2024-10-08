ЗСУ захопили рідкісний російський безпілотник-невидимку С-70 "Охотник"

За інформацією видання, дрон впав у районі Часового Яру.
Росія має лише кілька таких апаратів. Вартість одного приблизно $7,3 млн.
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