Французько-німецька оборонна компанія KNDS відкриє завод в Україні

10 июня 2024, 13:15

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський:



Зустрівся з представниками французького оборонно-промислового комплексу. Обговорили оборонні потреби України. Важливо розширити спільне виробництво озброєнь на території нашої держави. Маємо конкретний результат: представники українських та французьких компаній підписали ліцензійну угоду щодо створення спроможності з виробництва боєприпасів за ліцензією KNDS France/Nexter.

Також було підписано заяви про наміри щодо створення центру обслуговування та ремонту техніки KNDS France/Nexter в Україні й щодо використання технології 3D-друку для виготовлення запчастин цієї компанії.KNDS виробляє танки Leopard, артсистеми, самохідні артилерійські установки CAESAR, які Франція передавала українській армії та інше.