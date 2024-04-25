25 апреля 2024, 9:45

Перед Львівською ОВА підняли прапор США

На знак вдячності американському народові за допомогу та солідарність з Україною у вирішальний для нашої держави.

Президент США Джо Байден підписав законопроект з 60 млрд доларів для України.


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