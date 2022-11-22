Huawei представила новий інтелектуальний модульний ЦОД FusionModule2000 6.0

22 ноября 2022, 12:45

Компанія Huawei продемонструвала два нових доповнення до своєї лінійки інтелектуальних рішень для центрів обробки даних: модульний ЦОД FusionModule2000 6.0 для малих і середніх ЦОД і компактні джерела безперебійного живлення (ДБЖ) SmartLi UPS2000-H.



Ці нові рішення допоможуть партнерам Huawei отримати конкурентну перевагу на ринку впроваджуючи екологічну цифровізацію бізнесу в економічно вигідний спосіб.



FusionModule2000 6.0: модернізоване рішення для інтелектуальних модульних центрів обробки даних, що забезпечує максимальну енергоефективність периферійних обчислень.

З випуском FusionModule2000 6.0 компанія Huawei розширила свій портфель рішень для інтелектуальних модульних ЦОД для периферійних обчислень. Модульне рішення для малих і середніх ЦОД з абсолютно новою конструкцією призначене для задоволення потреб освітніх та урядових установ і клієнтів у сфері роздрібної торгівлі, яким потрібні компактніші та більш екологічні модульні ЦОД.Екологічність. Середньорічна ефективність використання енергії (PUE) FusionModule2000 6.0 може становити лише 1,111. Китайський науково-дослідний інститут хмарних обчислень і Big Data, а також ІТ-група The Green Grid China (TGGC) провели тести, згідно з якими ЦОД із вхідною потужністю 100 кВт, використовуючи FusionModule2000 6.0, може знизити PUE на 30% порівняно з рішеннями конкурентів. В такий спосіб можна заощадити споживання електроенергії приблизно на 27 000 доларів США на рік.Спеціальні інструменти та провідні технології, такі як насос холодоагенту, адаптивний компресор та ПЗ iCooling, залучаються для максимального підвищення ефективності охолодження й оптимізації енергоспоживання центрів обробки даних.FusionModule2000 6.0 вирішує більшість проблем зі спеціальними вимогами до приміщення завдяки своїм характерним особливостям, таким як компактні габарити і мала вага. Повністю інтегроване джерело безперебійного живлення і конструкція SmartLi-inside зменшують площу рішення на 60%, а вагу — на 30% порівняно з ДБЖ, що працюють зі свинцево-кислотними акумуляторами. Модульна структура та спрощена процедура введення в експлуатацію скорочують період впровадження з 30 до 7 днів, а експлуатація та технічне обслуговування спрощуються за рахунок можливості керування за допомогою мобільного пристрою.Від апаратної архітектури і до програмного забезпечення, кожен компонент FusionModule2000 6.0 розроблено з урахуванням стандартів безпеки. Надійне обладнання гарантує відсутність збоїв живлення, нульові ризики у роботі батареї та відсутність зменшення продуктивності системи охолодження. Архітектура безперервного охолодження забезпечує безперебійність сервісу. Інтелектуальне модульне рішення для центру обробки даних уже отримало сертифікацію кібербезпеки China Cyber Security Certification і міжнародну сертифікацію за критеріями оцінки інформаційної безпеки.Для подолання таких проблем невеликих ДБЖ, як складність налаштування та низька енергоефективність, Huawei випустила UPS2000-H — спрощене, надійне й екологічне рішення для електроживлення, інтегроване з літій-іонною батареєю SmartLi Mini.ДБЖ UPS2000-H вирізняється легким впровадженням, експлуатацією та обслуговуванням. Воно призначене для монтажу як у стійку, так і окремо на підлозі. Пристрій вмикається одним натиском кнопки й автоматично запускається протягом трьох хвилин, забезпечуючи спрощене, швидке та безпроблемне впровадження. Пристроєм можна керувати віддалено в режимі реального часу за допомогою хмарних сервісів, що ще більше знижує витрати на експлуатацію та технічне обслуговування.

UPS2000-H вирізняється ультрасучасним дизайном і високою надійністю. Його симетрична конструкція у формі трикутника, схожа на щит, отримала престижну світову премію у галузі дизайну Reddot Design Award. Доступність UPS2000-H може досягати 99,999% завдяки мідним шинам підключення. Лазерне зварювання та посилена ізоляція 6 кВ подовжують термін служби SmartLi Mini до 10 років. Батареї SmartLi Mini містять вогнегасник на рівні батарейного модуля для запобігання розповсюдженню вогню, що забезпечує високу надійність UPS2000-H у надзвичайних ситуаціях.

UPS2000-H забезпечує найкращу в галузі ефективність до 96%, що на 2% вище, ніж у конкурентів. Підвищення ефективності допомагає значно заощадити кошти. UPS2000-H відрізняється високою щільністю потужності: 5 юнітів містять 6 кВт з 40-хвилинним резервним живленням. Порівняно зі звичайною висотою в 14 юнітів, UPS2000-H із системою акумуляторних батарей SmartLi Mini заощаджує місце в шафі на 65% і дозволяє розмістити додаткове ІТ-обладнання заввишки 9 юнітів у тій самій шафі.