Logitech представляє лінійку Signature Comfort Plus із м’якою опорою для долонь

24 июня 2026, 20:46

Компанія Logitech оголосила про запуск Signature Comfort Plus — доповнення до серії Signature.

Головними новинками стали миша M850 L з унікальною м’якою опорою для долоні та комплект MK880, який пропонує поєднання ергономічної клавіатури та миші з розширеними функціями керування.

Лінійка Signature Comfort Plus покликана мінімізувати дрібну щоденну втому від постійного перемикання між завданнями та девайсами. Завдяки покращеній ергономіці, тихій роботі та спрощеному керуванню, вона робить перехід між робочими та особистими справами протягом дня максимально безшовним.

«Сьогодні люди проводять довгі, насичені дні за робочим столом, постійно переключаючись між завданнями, екранами та особистими справами, — зазначає генеральний менеджер підрозділу персонального робочого простору в Logitech Арт О’Гнім. — Ці пристрої не вимагають уваги, а навпаки — повертають її, усуваючи дрібні відволікаючі фактори та додаючи комфорту, завдяки чому все відбувається плавніше й легше».

Ключові особливості Signature Comfort Plus:

● Перша миша з м’якою опорою: Миша M850 L дебютує з інноваційним дизайном м’якої підтримки долоні (palm cushion) у поєднанні з ергономічною формою для правої руки та коліщатком SmartWheel для надточного прокручування.

● Ергономічне комбо MK880: Клавіатура комплекту оснащена клавішами з глибокою амортизацією, підставкою для рук із подвійного піноматеріалу та вигнутим профілем для природного положення рук. Вона має регульовані кути нахилу (0°, 4°, 8°) та захищена від проливання рідини.

● Розумна автоматизація: Через додаток Logi Options+ користувачі можуть налаштовувати Smart Actions для автоматизації рутинних справ, а спеціальна клавіша AI Launch забезпечує миттєвий доступ до Copilot, Gemini або ChatGPT.

● За допомогою Logi Tune користувачі можуть призначати спеціальні функції для Zoom Workplace та Microsoft Teams.

● Тиша та універсальність: Технологія безшумних кліків та тихий профіль друку ідеально підходять для гібридних офісів. Функція Easy-Switch дозволяє миттєво перемикатися між трьома пристроями (ПК, ноутбук, планшет або смартфон).

Для корпоративного використання доступні версії Business із захищеним підключенням Logi Bolt та підтримкою Logitech Sync для віддаленого керування пристроями. Це дозволяє ІТ-відділам централізовано моніторити стан обладнання та оновлювати прошивку.

Продукти виготовлені з використанням до 77% переробленого пластику та мають пакування, сертифіковане FSC. Автономність пристроїв передбачає до 3 років роботи для клавіатури та до 2 років для миші.

Колекція Logitech Signature Comfort Plus вже у продажу у роздрібних партнерів: миша M850 L у графітовому та білому кольорах, та комплект MK880 у білому кольорі.