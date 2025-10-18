Logitech Signature Slim Solar+ K980 - клавіатура на сонячній енергії

18 октября 2025, 19:22

Logitech запустила Signature Slim Solar+ K980 – інноваційну бездротову клавіатуру, що працює від будь-якого джерела світла.



Цей пристрій поєднує стильний дизайн, комфортне введення тексту, розумні налаштування та екологічність.



Logitech Signature Slim Solar+ K980 та її бізнес-версія завдяки технології Logi LightCharge заряджається від сонячного або штучного світла, забезпечуючи до 4 місяців роботи в повній темряві після повного заряду. Це усуває потребу в кабелях і регулярній зарядці, дозволяючи зосередитися на роботі чи творчості.

Основні переваги:



● Енергія від світла: Logi LightCharge використовує світлопоглинаючу смугу та енергоефективний акумулятор із терміном служби до 10 років, що забезпечує безперебійну роботу без кабелів.

● Стильний дизайн: Тонкий профіль і мінімалістичний вигляд ідеально доповнюють сучасні ноутбуки, монітори та робочі простори.

● Комфортне введення: Клавіатура має ноутбучний стиль із ножичними клавішами, повнорозмірною розкладкою та цифровим блоком.

● Багатопристрійна сумісність: Підтримує до трьох пристроїв із легким перемиканням через Easy-Switch клавіші, працює з Windows, macOS, ChromeOS, планшетами та смартфонами.

● Налаштування через Logi Options+: Дозволяє автоматизувати завдання за допомогою Smart Actions та налаштувати до 23 клавіш, включно з AI Launch Key для швидкого доступу до інструментів, як-от Copilot чи ChatGPT (недоступно у версії для Mac).



Екологічність:



Клавіатура виготовлена з 70% переробленого пластику (у графітовій версії), а її акумулятор із 10-річним терміном служби містить 100% перероблений кобальт. Упаковка сертифікована FSC, не містить пластику, а конструкція передбачає легке розбирання для переробки, що відповідає принципам сталого розвитку Logitech.

Для бізнесу:



Signature Slim Solar+ K980 для бізнесу підтримує платформи Logitech Sync і Logi Tune, що спрощує віддалене керування пристроями та моніторинг їхнього стану. Logi Bolt USB-C забезпечує стабільне підключення навіть у насичених офісних мережах. Клавіатура дозволяє налаштувати до 23 ярликів, підвищуючи продуктивність без додаткового навантаження на ІТ-відділ.



Технічні характеристики:



● Живлення: Logi LightCharge (до 4 місяців роботи в темряві)

● Повнорозмірна розкладка з цифровим блоком

● Ноутбучний стиль клавіш із ножичним механізмом

● Сумісність: Windows, macOS, ChromeOS, планшети, смартфони

● Easy-Switch: підключення до 3 пристроїв

● Налаштування через Logi Options+ (Windows/macOS)

● Підтримка Logitech Sync і Logi Tune для ІТ-управління

● Сумісність із Logitech Flow (за наявності підтримуваної миші)

● Акумулятор із терміном служби до 10 років

● Перемикач увімкнення/вимкнення

Ціна та доступність:Logitech Signature Slim Solar+ K980 вже доступна у продажу за ціною 4999 грн у магазинах авторизованих ритейлерів в Україні та на сайті logitech.com.ua.