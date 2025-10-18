ГлавнаяНовости
Logitech Signature Slim Solar+ K980 - клавіатура на сонячній енергії

Logitech запустила Signature Slim Solar+ K980 – інноваційну бездротову клавіатуру, що працює від будь-якого джерела світла. 

Цей пристрій поєднує стильний дизайн, комфортне введення тексту, розумні налаштування та екологічність. 

Logitech Signature Slim Solar+ K980 та її бізнес-версія завдяки технології Logi LightCharge заряджається від сонячного або штучного світла, забезпечуючи до 4 місяців роботи в повній темряві після повного заряду. Це усуває потребу в кабелях і регулярній зарядці, дозволяючи зосередитися на роботі чи творчості.

Основні переваги:

●    Енергія від світла: Logi LightCharge використовує світлопоглинаючу смугу та енергоефективний акумулятор із терміном служби до 10 років, що забезпечує безперебійну роботу без кабелів.
●    Стильний дизайн: Тонкий профіль і мінімалістичний вигляд ідеально доповнюють сучасні ноутбуки, монітори та робочі простори.
●    Комфортне введення: Клавіатура має ноутбучний стиль із ножичними клавішами, повнорозмірною розкладкою та цифровим блоком.
●    Багатопристрійна сумісність: Підтримує до трьох пристроїв із легким перемиканням через Easy-Switch клавіші, працює з Windows, macOS, ChromeOS, планшетами та смартфонами.
●    Налаштування через Logi Options+: Дозволяє автоматизувати завдання за допомогою Smart Actions та налаштувати до 23 клавіш, включно з AI Launch Key для швидкого доступу до інструментів, як-от Copilot чи ChatGPT (недоступно у версії для Mac).

Екологічність:

Клавіатура виготовлена з 70% переробленого пластику (у графітовій версії), а її акумулятор із 10-річним терміном служби містить 100% перероблений кобальт. Упаковка сертифікована FSC, не містить пластику, а конструкція передбачає легке розбирання для переробки, що відповідає принципам сталого розвитку Logitech.

Для бізнесу:

Signature Slim Solar+ K980 для бізнесу підтримує платформи Logitech Sync і Logi Tune, що спрощує віддалене керування пристроями та моніторинг їхнього стану. Logi Bolt USB-C забезпечує стабільне підключення навіть у насичених офісних мережах. Клавіатура дозволяє налаштувати до 23 ярликів, підвищуючи продуктивність без додаткового навантаження на ІТ-відділ.

Технічні характеристики:

●    Живлення: Logi LightCharge (до 4 місяців роботи в темряві)
●    Повнорозмірна розкладка з цифровим блоком
●    Ноутбучний стиль клавіш із ножичним механізмом
●    Сумісність: Windows, macOS, ChromeOS, планшети, смартфони
●    Easy-Switch: підключення до 3 пристроїв
●    Налаштування через Logi Options+ (Windows/macOS)
●    Підтримка Logitech Sync і Logi Tune для ІТ-управління
●    Сумісність із Logitech Flow (за наявності підтримуваної миші)
●    Акумулятор із терміном служби до 10 років
●    Перемикач увімкнення/вимкнення


Ціна та доступність:

Logitech Signature Slim Solar+ K980 вже доступна у продажу за ціною 4999 грн  у магазинах авторизованих ритейлерів в Україні та на сайті logitech.com.ua. 
