Huawei представляє 10 головних трендів розвитку центрів обробки даних

30 марта 2023, 11:45

Компанія Huawei провела конференцію «10 основних трендів у сфері центрів обробки даних», темою якої стало «Розумний ЦОД і побудова зеленого майбутнього», а також опублікувала відповідний документ. Фей Чженьфу (Fei Zhenfu), президент напряму Huawei Data Center Facility Business, поділився баченням компанією трендів розвитку центрів обробки даних і дотичних технологічних інновацій. Він зупинився на таких із них, як низький рівень викидів вуглецю, швидке розгортання, висока щільність, інтеграція систем зберігання енергії та безперебійного живлення, а також розподілене охолодження.За словами Фей Чженьфу, в епоху цифрового інтелекту глобальні обчислювальні потреби зростатимуть експоненційно, що призведе до буму спорудження дата-центрів. Аби досягти вуглецевої нейтральності, індустрія центрів обробки даних повинна пришвидшити такі аспекти, як енергозбереження, скорочення викидів вуглецю та зелена трансформація. Це створює і виклики, і можливості. Ґрунтуючись на власному досвіді та знаннях і керуючись низьковуглецевим та стійким розвитком, Huawei визначила 10 основних трендів галузі ЦОД на наступні п'ять років.

Тренд №1: зниження викидів вуглецю



На своєму шляху до вуглецевої нейтральності як глобальної цілі ЦОДи прискорять зелений перехід до зелених і низьковуглецевих технологій. Чиста енергія — фотоелектрична, вітрова, гідроенергетика –– ширше використовуватиметься в центрах обробки даних. Очікується, що до 2027 року частка використання зеленої енергії перевищить 50% завдяки залученню зелених і низьковуглецевих джерел. Окрім того, застосовуватимуться передові рішення та технології енергозбереження, такі як рекуперація відпрацьованого тепла, для підвищення енергоефективності та збільшення частки рекуперації енергії. Це дасть змогу невпинно просуватися до ЦОД з низькими викидами вуглецю.



Тренд №2: сталість



Сталість дата-центру оцінюється за ефективністю використання енергії і ресурсів, а також за його впливом на довкілля. У майбутньому на додаток до ефективності використання енергії (PUE) ЦОДи оцінюватимуться більш комплексно, враховуючи такі показники, як використання відновлюваних джерел енергії, ефективність використання води (WUE), ефективність використання вуглецю (CUE), ефективність використання простору (SUE), ефективність використання електромережі (GUE), коефіцієнт відновлюваності матеріалів і викиди шкідливих речовин протягом усього терміну експлуатації.



Тренд №3: швидке розгортання



Через прискорений розвиток штучного інтелекту та високопродуктивних обчислень глобальні потреби в обчислювальних ресурсах стрімко зростають: сукупний темп річного зростання (CAGR) перевищить 50% у наступні п'ять років. Обчислювальні потужності повинні швидко задовольняти ці потреби. Наприклад, лише за два місяці після запуску ChatGPT залучив 100 мільйонів активних користувачів на місяць. Аби задовольняти попит, що стрімко зростає, ЦОДи повинні бути здатними до швидкого розгортання, а термін їхнього будівництва –– зменшитися з 12 до 6 місяців або навіть менше.



Тренд №4: висока щільність



Згідно із законом Мура, процесори оновлюються кожні два роки. Їхня продуктивність і енергоспоживання продовжуватимуть значно поліпшуватися, відтак центри обробки даних змінюватимуться, переходячи з низької щільності до високої. Із безперервним зростанням обчислювальної продуктивності та питомої потужності хмарні ЦОДи стануть повсюдними, а всебічна співпраця в галузі обробки інформації –– нормою. Стандартна питома потужність на одну ІТ-стійку збільшиться з 6–8 кВт до 12–15 кВт у 2027 році. Питома потужність суперкомп'ютерних та інтелектуальних обчислювальних центрів збільшиться до 30 кВт та навіть більше.



Тренд №5: підтримка масштабування



Звичайний ЦОД вимагає індивідуального будівництва, що призводить до високих капітальних витрат (CAPEX), ускладненого розширення ємностей і подальшої невідповідності обладнання ЦОД ІТ-обладнанню. Термін служби ІТ-устаткування зазвичай становить від чотирьох до п'яти років, водночас його питома потужність подвоюється кожні п'ять років, тоді як термін служби обладнання ЦОД становить від 10 до 15 років. У майбутньому центри обробки даних будуть гнучкішими з точки зору їхньої модифікації. Одне покоління устаткування підтримуватиме еволюцію потужності двох-трьох поколінь ІТ-обладнання. Типова конструкція забезпечуватиме розгортання на вимогу і гнучке розширення ємності.





Тренд №6: фабричні рішення



Рішення з простою архітектурою фабричної готовності застосовуватимуться для подолання викликів, з якими стикаються звичайні центри обробки даних, зокрема щодо тривалого терміну будівництва і складного обслуговування та експлуатації. До прикладу, PowerPOD — фабричне рішення, що має модульну конструкцію. Основні компоненти попередньо встановлені і введені в експлуатацію на заводі. Час доставки на місце скоротиться від двох місяців до двох тижнів, що прискорить розгортання сервісів. Надалі в будівлі центру обробки даних розміщуватимуться понад 1 000 стійок, а у кампусі — понад 10 000. Використання архітектури фабричної готовності скоротить термін будівництва з 12 до 6 місяців для центрів обробки даних з 1 000 стійок, що гарантує швидку доставку і розгортання на вимогу.



Тренд №7: інтеграція систем зберігання енергії і безперебійного живлення



Центри обробки даних є енергоємними, що вимагає застосування відновлюваних джерел енергії і систем зберігання енергії. Оскільки генерація джерел відновлюваної енергії є періодичною та непередбачуваною, подача більшої кількості відновлюваної енергії до мереж поставить під загрозу стабільність електропостачання. Різниця в ціні на електроенергію між годинами пікового і звичайного навантаження збільшується, що заохочує до перенесення споживання електроенергії у більш вигідні періоди. Це відкриває можливості для систем зберігання енергії (ESS). Розгортання ESS у центрах обробки даних інтегруватиме системи безперебійного живлення. Системи можуть брати участь у регулюванні частоти і зменшенні пікових навантажень для підвищення стабільності електромереж. Зниження пікових навантажень поліпшує ефективність використання мережі (GUE), щоб можна було розгорнути більше IT-стійок для збільшення прибутку.



Тренд №8: розподілене охолодження



Звичайна централізована система охолодження має такі недоліки, як складна експлуатація та техобслуговування, велика кількість несправностей і низька надійність. Збої впливають на надійність усього центру обробки даних. Натомість система розподіленого охолодження використовує окремі джерела охолодження для кожного машинного залу ЦОД і у разі потреби застосовує конфігурацію резервування. Єдина точка відмови не вплине на роботу системи загалом. Таку систему також можна швидко доставити. Надалі системи розподіленого охолодження поступово замінять централізоване охолодження як найкраще рішення для охолодження великих центрів обробки даних завдяки гнучкій архітектурі та високій надійності.



Тренд №9: розумна експлуатація і техобслуговування



Оскільки цифрові технології і технології на основі штучного інтелекту швидко розвиваються, а центри обробки даних зростають у масштабі, експлуатація та техобслуговування ставатимуть все складнішими. Так, розумна експлуатація і техобслуговування впроваджуються для поліпшення використання ресурсів центру обробки даних та надійності. Інтелектуальні операції автоматично визначатимуть статуси активів для максимізації їх віддачі. Інтелектуальне технічне обслуговування виявлятиме несправності та оптимізуватиме енергозбереження у режимі реального часу для поліпшення ефективності експлуатації і техобслуговування, а також досягнення прогнозованості продуктивності й оптимальної енергоефективності.



Тренд №10: безпека і надійність



Безпека і надійність є основними пріоритетами для центрів обробки даних. Завдяки посиленню цифровізації та інтелектуальним рішенням центри обробки даних підвищать надійність обладнання, безпеку програмного забезпечення, стійкість системи, загальну безпеку, конфіденційність і доступність. Технології на основі штучного інтелекту запровадять прогнозоване техобслуговування компонентів, пристроїв і систем на рівні апаратного забезпечення. Багаторівневий захист забезпечуватиметься на рівні програмного забезпечення. Поєднання програмних та апаратних підходів підвищить надійність центрів обробки даних.



Зважаючи на тренди майбутнього, Huawei продовжуватиме розвивати галузь центрів обробки даних в напрямку до екологічної трансформації і сталого розвитку. Надалі компанія посилить технологічні інновації, щоб запропонувати більш конкурентоспроможні продукти і рішення та закласти міцне цифрове підґрунтя для більш «зеленого» і низьковуглецевого майбутнього галузі центрів обробки даних.