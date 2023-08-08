Кіберполіція припинила діяльність шахрайських саll-центрів у трьох областях

8 августа 2023, 13:45

Організатори створили та забезпечували роботу шахрайських саll-центрів у Миколаєві, Одесі, Дніпрі та Кривому Розі.

Працівники офісів дізнавалися конфіденційну інформацію громадян або залучали до псевдоінвестиційних проєктів. Правоохоронці провели 8 обшуків.

Загалом у зазначених call-центрах працювало понад 400 осіб. Оператори, використовуючи методи соціальної інженерії, зокрема, заздалегідь розроблені сценарії спілкування з громадянами та маніпулятивні техніки, спрямовані на виклик довіри, пропонували громадянам інвестувати кошти в псевдоброкерські проєкти або телефонували під виглядом працівників служби безпеки банків і мобільних операторів. Правопорушники дізнавалися реквізити карток і коди із SMS-повідомлень для подальшого привласнення грошей.Встановлюється сума збитків, завданих потерплим. За місцями розташування call-центрів правоохоронці провели обшуки. Вилучено майже 350 одиниць компʼютерної техніки, а також мобільні телефони, жорсткі диски, SIM-картки та документацію.Наразі викрито одного організатора, котрий облаштував call-центр у Миколаєві. Встановлюються інші організатори аналогічних схем.Відкрито чотири кримінальні провадження за ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статі передбачає до восьми років позбавлення волі.