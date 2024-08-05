5 августа 2024, 8:15

Мінцифри запустили безоплатне навчання з ІТ для ветеранів і ветеранок

Хто може податися на навчання: учасники та учасниці бойових дій, які забезпечували національну безпеку й оборону, а також стримували збройну агресію росії під час російсько-української війни.


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