Мінцифри запустили безоплатне навчання з ІТ для ветеранів і ветеранок

Хто може податися на навчання: учасники та учасниці бойових дій, які забезпечували національну безпеку й оборону, а також стримували збройну агресію росії під час російсько-української війни.
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