21 июня 2023, 13:45

Кіберполіція викрила організаторів шахрайського call-центру

Шахрайський call-центр організували двоє мешканців Хмельницького та залучили до роботи операторів.



Оператори видавали себе за співробітників криптовалютної компанії, телефонували та надсилали повідомлення жителям Канади із пропозицією отримати цифрові активи, нібито зароблені ботом у результаті трейдерської діяльності на біржах.



Для зарахування грошей, людей переконували встановити на пристрої спеціальну програму. Як тільки вони це робили, зловмисники отримували відділений доступ до комп’ютерів потерпілих, до їхніх криптогаманців, логінів, паролів, а також реквізитів карткових рахунків. Надалі зловмисники заволодівали грошима іноземців.



У кооперації з правоохоронцями Канади кіберполіцейські встановлюють потерпілих. За оперативними даними, серед ошуканих є представники української діаспори.



Організаторам повідомили про підозру, їм загрожує до 15 років ув’язнення.

