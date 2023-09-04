Правоохоронці викрили у центрі Харкова шахрайський call-центр

4 сентября 2023, 12:45

Працівники «call-центру» дзвонили від імені служби безпеки банку клієнтам та повідомляли про підозрілі транзакції за банківським рахунком.

Вони переконували потерпілих в необхідності переведення коштів на підконтрольні шахраям банківські рахунки. Для цього вони вводили людей в оману, використовуючи маніпулятивні техінки та заздалегідь підготовлені «промови».Шахрайський call-центр знаходився в офісній будівлі у Київському районі м. Харкова, займав три поверхи та був розрахований близько на 50 співробітників.Під час проведення обшуку виявлено та вилучено понад 50 одиниць техніки (комп’ютери, ноутбуки, мобільні телефони тощо).