Правоохоронці викрили у центрі Харкова шахрайський call-центр

Працівники «call-центру» дзвонили від імені служби безпеки банку клієнтам та повідомляли про підозрілі транзакції за банківським рахунком.
Вони переконували потерпілих в необхідності переведення коштів на підконтрольні шахраям банківські рахунки. Для цього вони вводили людей в оману, використовуючи маніпулятивні техінки та заздалегідь підготовлені «промови».
Шахрайський call-центр знаходився в офісній будівлі у Київському районі м. Харкова, займав три поверхи та був розрахований близько на 50 співробітників.
Під час проведення обшуку виявлено та вилучено понад 50 одиниць техніки (комп’ютери, ноутбуки, мобільні телефони тощо).