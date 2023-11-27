НАБУ зможуть відстежувати транзакції на ваших криптогаманцях - наочний приклад

27 ноября 2023, 13:15

Нардеп Железняк пише, що 250 детективів та аналітиків НАБУ проходять навчання з Crystal blockchain. Ця штука допомагає зробити таке:

▪️Ідентифіковувати підозрілі транзакції та взаємозв'язки між гаманцями.▪️Забезпечує засоби для виявлення та аналізу транзакцій, які можуть бути пов'язані з відмиванням грошей.▪️ Виявити транзакції та адреси, пов'язані з терористичними групами або злочинною діяльністю.▪️Допомагає у розслідуванні підозрілих активностей, надаючи детальну інформацію про транзакції, включаючи географічний розподіл, використані IP-адреси та інші метадані.Загалом, маючи адресу гаманця можна подивитися багато цікавого. Хто його поповнював, куди далі рухалися гроші і таке інше.