В Украине снова продлят военное положение

10 августа 2022, 11:15

Об этом в своем тг-канале сообщил нардеп Ярослав Железняк. По его словам, парламент это сделает на ближайшем пленарном заседании.

Соответствующий указ президента будет внесен на утверждение Рады в ближайшие дни.Это будет уже четвертое продление за этот год. Сейчас оно действует до 23 августа."Пока срок продления неизвестен, но ожидается, что он, к сожалению, будет достаточно длительным. Также следует ожидать и указ о мобилизации, который привязывается к сроку действия военного положения", - заявил народный депутат.