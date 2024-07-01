NordicEPOD залучає інвестиції від Eaton та CTS Nordics для розвитку потужностей

1 июля 2024, 8:19

Компанія NordicEPOD успішно залучила стратегічні комерційні інвестиції від CTS Nordics та Eaton, міжнародної компанії, що спеціалізується на інтелектуальному управлінні електроживленням.



NordicEPOD допомагає мінімізувати складність, вартість і терміни будівництва нових центрів обробки даних, що є критично важливим для клієнтів компанії, оскільки галузь стрімко зростає. Кожен EPOD, побудований за єдиним стандартним проєктом, містить усі важливі системи живлення, резервного копіювання, охолодження та управління, такі як джерела безперебійного живлення (ДБЖ), розподільчі пристрої та системи розподілу електроенергії, які можуть підтримувати подачу до 2 МВт електроенергії. EPOD проєктується і розміщується між електромережею та критично важливою ІТ-інфраструктурою центру обробки даних, яку він захищає. Всі EPOD, що випускаються з виробництва, будуть повністю обладнані цифровими технологіями та отримають рівні введення в експлуатацію від 1 до 3, що забезпечить чудову інтеграцію та функціонування.

Інгрід Тереза Тьосвольд, виконавчий директор NordicEPOD, зазначила: «Ми раді співпрацювати з Eaton. Глобальна присутність компанії та її прихильність до NordicEPOD допоможуть нам значно розширити масштаби виробництва, щоб ми могли забезпечувати надійність постачання і гарантувати повне виконання проєктних вимог наших клієнтів. Сучасні технології Eaton, які постійно розвиваються, ідеально підходять для нашого проєкту EPOD».CTS Nordics – це компанія, що спеціалізується на проєктуванні та будівництві центрів обробки даних, а також на методах проєктування та будівництва нових будівель. Компанія пропонує операторам дата-центрів у скандинавському регіоні стандартизований, швидко впроваджуваний та економічно ефективний підхід до проєктування, будівництва та введення в експлуатацію центрів обробки даних.В результаті цієї угоди буде одразу ж збільшено обсяги виробництва на вже активному заводі NordicEPOD в Осло, а в серпні буде відкрито більший завод в Осло, який зможе обслуговувати поточний портфель замовлень завдяки своїй потужності понад 500 МВт EPOD на рік. Вже обговорюються плани будівництва ще одного заводу в Європі, місце розташування якого ще не підтверджено.Кіаран Форде, віцепрезидент зі стратегічних зв'язків та партнерств компанії Eaton, сказав: «NordicEPOD вже є членом нашої партнерської програми xModular, і ця угода зміцнює наші відносини. Унікальним є те, як CTS Nordics і NordicEPOD об'єднали зусилля, щоб позитивно змінити статус-кво і забезпечити новий рівень цінностей для операторів центрів обробки даних. Обидві компанії були створені для обслуговування індустрії центрів обробки даних і повністю зосереджені на ній. Це визначило їхню діяльність і призвело до створення інноваційних рішень, не схожих ні на які інші. Це той рівень інновацій та масштабу, який необхідний для задоволення потреб ринку».