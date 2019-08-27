Eaton обновляет карты Gigabit network и Industrial Gateway

27 августа 2019, 11:45

Мировой лидер в области решений для управления энергией Eaton представляет новые возможности карт Gigabit network и Industrial Gateway.

Это первые в отрасли устройства для подключения ИБП, соответствующие стандарту кибербезопасности UL 2900-2-2-2. До сих пор Gigabit network поддерживала только однофазные ИБП, но последние обновления позволяют подключать карту к 3-фазным ИБП Eaton 93PM, Eaton 93PS, Eaton 91PS и Eaton 9PHD, чтобы обеспечивать новые функции и протоколы подключения для крупных центров обработки данных и промышленного оборудования.

Карты соответствуют стандарту UL 2900-2-2-2, который обеспечивает высочайший уровень защиты оборудования от угроз кибербезопасности. Средства кибербезопасности включают усиленное шифрование, настраиваемые режимы работы с паролями, маркированную прошивку и использование цифровых сертификатов. Используя функции системного журнала карты, ИТ-менеджеры могут централизованно отслеживать и получать уведомления о действиях входа на каждую карту, обеспечивая своевременное обнаружение подозрительной деятельности, что обеспечивает дополнительную кибербезопасность. Новые функции, доступные в Gigabit network card, включают удаленную и централизованную аутентификацию через LDAP/Active Directory и Radius.

«С тех пор как Gigabit Network Eaton была выпущена чуть более полугода назад, в отрасли наблюдается феноменальный отклик, – говорит менеджер по продуктам Eaton Тату Вальякка. «Эти карты предназначены для обеспечения повышенной безопасности подключенных ИБП. Последние улучшения позволяют ИТ-специалистам и руководителям объектов использовать одни и те же сетевые карты для однофазных и трехфазных ИБП, что упрощает управление и мониторинг и, в конечном счете, повышает уровень кибербезопасности».

Eaton также представляет карту Industrial Gateway, которая совместима с протоколом связи MODBUS. Эта карта имеет ту же защиту от киберугроз, что и сетевая карта, и предназначена для управления зданиями, промышленными объектами и крупными центрами обработки данных. Карта усиливает защиту, предоставляемую ИБП, обеспечивая мониторинг в реальном времени его системы и окружающей среды через систему управления зданием (BMS) или систему промышленной автоматизации (IAS). Карта позволяет менеджерам объекта контролировать состояние ИБП, условия электропитания, температуру и влажность в сети ИБП, что позволяет заблаговременно предупреждать о любых угрозах системе.

Карты Gigabit Network и Industrial Gateway позволяют обновлять функции и безопасность, а также обладают увеличенной памятью и возможностью «горячей» замены внешних компонентов. Обе карты совместимы с новым датчиком мониторинга окружающей среды Eaton для определения влажности, температуры и контактных входов и обеспечивают эффективный мониторинг среды в стойке.

У Gigabit Network и Industrial Gateway есть дополнительные функции, с помощью которых можно последовательно подключать до трех датчиков нового поколения на одну карту и на больших расстояниях, что важно для таких приложений мониторинга, как естественное охлаждение. При использовании с Eaton Intelligent Power Manager (IPM) карты улучшают непрерывность бизнеса, обеспечивают работу критически важных приложений. Кроме того, они совместимы с широко распространенными сегодня гигабитными сетевыми коммутаторами.