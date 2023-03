Як DCIM вирішує проблеми гібридного управління ІТ - дослідження Schneider

28 марта 2023, 12:15

Schneider Electric представляє дослідження «Як сучасний DCIM вирішує проблеми управління ІТ в розподілених гібридних ІТ-середовищах» і запускає калькулятор моніторингу вартості TradeOff Tool, обидва доступні для негайного використання.

У новому дослідженні зосереджено увагу на програмному забезпеченні управління інфраструктурою центрів обробки даних (DCIM) і детально розглядається роль керівника інформаційних технологій, яка швидко трансформується, оскільки ІТ-технології займають центральне місце за останні кілька років. Документ доводить, як успіх ІТ-директора в кінцевому підсумку ґрунтується на міцній основі підтримки надійних, безпечних і стабільних ІТ-операцій. У середовищі високорозподілених гібридних ІТ цю мету стає ще важче досягнути.

“Бізнес-вимоги змушують ІТ-директорів створювати гібридні моделі центру обробки даних і архітектури ІТ-портфоліо, розміщуючи ІТ-потужності на об’єктах комерційних ЦОД та нарощуючи потужності на локальній межі – іноді значною мірою” говорить Патрік Донован, старший науковий аналітик Дослідницького центру управління енергією Schneider Electric. “ІТ-директори завжди мали завдання керувати та підтримувати стійкі та безпечні операції, але загалом вони зосереджувалися на основних сайтах центрів обробки даних. Тепер, окрім наявності значної кількості розподілених сайтів, які потребують стійкості та безпеки, їх також просять звітувати про сталість ІТ-операцій. Це знаменує справжню зміну в їхніх обов’язках.”У 16-сторінковій статті Донован описує еволюцію ІТ-портфоліо підприємств і досліджує пов’язані з цим виклики управління. Він пояснює, як сучасне програмне забезпечення DCIM еволюціонувало та стало більш оптимізованим для все більш розподілених середовищ. Розподілені ІТ роблять безпеку пріоритетом разом із необхідністю покращення стійкості, відстеження та звітування про вплив ІТ-операцій на навколишнє середовище.Нові TradeOff інструменти Schneider Electric, the DCIM Monitoring Value Calculator for Distributed IT, що розглядаються у даному аналітичному дослідженні, надають користувачеві вхідні дані та регульовані припущення для виконання сценаріїв «Що, якщо?», щоб побачити рентабельність інвестицій/окупність програмного забезпечення моніторингу. Він враховує такі фактори, як час простою, кількість персоналу, рівень безпеки та екологічні інциденти, а також грошовий потік.«Ми хотіли створити корисну структуру, щоб допомогти клієнтам кількісно оцінити потенційну цінність DCIM у їхній діяльності, і ми раді, що вони спробують наш інструмент», зазначила розробниця TradeOff Tool.Венді Торелл, старший науковий аналітик Дослідницького центру управління енергією Schneider Electric. «Ми розробили його так, щоб цей інструмент був зручним для користувача та легко адаптувався до конкретного середовища та рівня зрілості клієнта».Донован, Торелл та інші члени Ресурсного центру енергоменеджменту проводять дослідження, які допомагають Schneider Electric та його клієнтам приймати обґрунтовані ділові та технологічні рішення, підкріплені фактами та дослідженнями. Значна частина досліджень є у вільному доступі.