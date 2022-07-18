18 июля 2022, 15:15

Der Spiegel: операція зі звільнення Херсона має великі шанси на успіх

За даними, російська армія має проблеми: кращі підрозділи окупантів перебувають на Донбасі, а на півдні новачки; успішні підриви тилових складів та штабів.


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