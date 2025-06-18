Росія встановлює північнокорейську РСЗВ Type 75 на УАЗ

18 июня 2025, 12:15

Російські війська продовжують адаптувати північнокорейське озброєння під власні потреби, демонструючи приклад імпровізованої мобілізації архаїчних систем.

Цього разу мова йде про реактивну систему залпового вогню Type 75 калібру 107 мм, яку росіяни встановили на базу автомобіля УАЗ-3303 («Буханка»). Установка — причіпного типу — не передбачає повноцінної самохідності, тому конверсія на платформу легкого автомобіля виглядає як спроба підвищити оперативність та маневреність вогневих груп.



Імпровізована конструкція не має механізмів горизонтального наведення, а кріплення виконано без модифікацій — шляхом демонтажу коліс і приварювання до кузова. Подібне рішення підкреслює технічну обмеженість, однак дозволяє зберегти темпи застосування зброї в умовах нестачі штатних артсистем.



РСЗВ Type 75 — північнокорейська копія китайської Type 63 — передбачає використання як осколково-фугасних, так і касетних боєприпасів. Дальність стрільби — до 8,6 км, що суттєво обмежує зону ураження й вимагає максимальної близькості до передової. На цьому тлі адаптація причіпної артилерії до саморухомих платформ виглядає як ознака нестачі сучасної артилерії та спроба компенсувати це числом.

Цей приклад також підтверджує, що російська армія активно використовує північнокорейські поставки, про які неодноразово згадували в ГУР МО. Імовірно, подібні імпровізації набудуть системного характеру — з огляду на обмеженість у високоточних або стандартизованих рішеннях.