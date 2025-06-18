Axios: Трамп рассматривает возможность ударов США по ядерным объектам Ирана

18 июня 2025, 15:15

Трамп рассматривает возможность присоединения США к военной операции Израиля против Ирана и нанесения ударов по его ядерным объектам.

Об этом пишет Axios, со ссылкой на источники. Отмечается, что американский президент может принять решения по Ирану по итогам совещания с помощниками, отвечающими за сферу нацбезопасности, которое проходит в Ситуационной комнате Белого дома. Это защищенное помещение для проведения закрытых совещаний.



В то же время, премьер Британии Стармер заявил, что не считает неизбежным нападение США на Иран. Он добавил, что имел возможность обсудить ситуацию на Ближнем Востоке с Трампом вчера в рамках двухчасовой беседы.



