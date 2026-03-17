США относятся к ударам по Ирану, как к видеоигре — Axios

17 марта 2026, 8:45

Издание обратило внимание, что администрация президента США Дональда Трампа в социальных сетях подает удары по Ирану в формате мемов и видеомонтажей, напоминающих компьютерные игры.

В частности, аккаунты Белого дома публикуют ролики, где реальные кадры ракетных ударов по иранским объектам перемежаются фрагментами из фильмов и видеоигр — например, Top Gun, Iron Man и Grand Theft Auto. На одном из видео уничтожение целей сопровождается фразой "Безупречная победа" из игры Mortal Kombat. Еще один ролик начинался с мема из GTA "Черт, опять двадцать пять", после чего следовали кадры прямых трансляций ударов из Ирана.Однако подобная подача войны вызвала резкую критику. Кардинал Блейз Купич из Чикаго назвал превращение боевых действий в развлекательный контент "глубоким моральным провалом", который стирает человеческое измерение войны.