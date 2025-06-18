Росіяни перетворюють протипіхотні міни на саморобні касетні боєголовки для РПГ

18 июня 2025, 14:15

Російські війська продовжують застосовувати кустарні рішення для розширення арсеналу боєприпасів до переносної реактивної зброї.



Одне з останніх спостережених рішень — адаптація протипіхотної міни ОЗМ-72 як фугасної повітряної боєголовки для ракети серії ПГ-7.

Вибуховий викидач міни активується без основного детонатора, що дозволяє безпечно вивільнити корпус з касети. До основи боєприпасу кріпиться спеціальний перехідник, який фіксує його на двигуні реактивного пострілу. Таким чином, стара протипіхотна міна перетворюється на повітряний підривник, здатний завдавати ураження над цілями.



Паралельно фіксується інше рішення — ракети типу ОГ-82с, де бойова частина мінометної міни О-832ДУ приєднується до двигуна серії ПГ-7 через спеціальний адаптер. Ці імпровізовані боєприпаси отримали прізвисько «твістери» за характерну конструкцію та спосіб застосування.



Для детонації використовується модифікований запал УЗРГ-М з укороченим важелем, який утримується еластичною стрічкою, пов’язаною дротом із пусковою трубою. Після запуску під кутом, через приблизно 4 секунди боєголовка детонує у повітрі на висоті близько 200 метрів.



Обидві системи — приклади спроб створення дешевих і мобільних засобів ураження піхоти в обхід стандартного артилерійського боєзапасу. На тлі зростаючих обмежень у виробництві та логістиці, російська армія продовжує імпровізувати, перетворюючи доступні інженерні боєприпаси на неконвенційні елементи для ураження живої сили на полі бою.