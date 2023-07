Huawei анонсувала інноваційні практики Intelligent Core

18 июля 2023, 11:15

Під час міжнародної виставки-конгресу мобільних технологій MWC Shanghai–2023 Huawei провела конференцію Product&Solution Innovation Launch.

На ній компанія поділилася інноваційними практиками IntelligentCore, прагнучи надати операторам рекомендації щодо створення інтелектуальних, спрощених і гнучких мереж, стимулювання інновацій у сфері послуг, забезпечення монетизації користувацького досвіду та прискорення досягнення успіху в 5G-бізнесі.



Джордж Гао (George Gao), президент Huawei Cloud Core Network Product Line, зазначив: «Оператори перемкнули свою увагу з будівництва мереж 5G на їхню експлуатацію. Однак наразі вони стикаються з проблемами, пов’язаними із недостатньою гнучкістю мереж, забезпеченням гомогенного користувацького досвіду, застарілими додатками. Щоб допомогти впоратися з цими викликами, Huawei не тільки креативно впровадила інтелектуальні функції у базові мережі. Спільно з операторами вона запровадила низку інноваційних практик, які розширили можливості багатьох аспектів базових мереж, від голосових і відеосервісів до диференціації досвіду й інтелектуальних експлуатації та технічного обслуговування. При цьому Huawei також допомогла операторам ефективно поліпшити користувацький досвід і підвищити монетизацію послуг».



Від операцій лише з голосом до операцій із контентом. Huawei використовує інтелектуальний медіарушій для розширення можливостей рішення New Calling. Рушій використовує мультимедійну підключену архітектуру й інтегрує інтелектуальну модель New Calling, а також алгоритми обробки графіки та відео, щоб реалізувати власний мережевий інтелект для поглибленої обробки мультимедіа. Завдяки цьому Huawei допомогла China Mobile розробити низку послуг New Calling, що забезпечують на 20-30% більшу продуктивність, ніж у середньому по галузі, і знижують рівень артефактів і зависань кадрів до менше ніж 0,5%. Однією з основних переваг є те, що користувачі можуть отримувати багатший, насиченіший контент під час дзвінка та насолоджуватися якісним спілкуванням.



Від гомогенного 2D до виразного 3D. Завдяки інтелектуальному механізму перетворення 2D на 3D рішення Huawei Vivision значно знижує витрати на створення 3D-відео. Компанія Zhejiang Mobile першою впровадила це рішення та успішно використала його для автоматичного перетворення більше ста 2D-фільмів у 3D, що дозволяє користувачам насолоджуватися відео з ефектом присутності на різних типах пристроїв. Це допомогло Zhejiang Mobile збільшити базу користувачів і середній дохід на абонента.



Від монетизації трафіку до монетизації досвіду. Завдяки інтелектуальним мережевим каналам рішення Huawei ITE реалізує інтелектуальну поінформованість про послуги, інтелектуальний аналіз користувацького досвіду й інтелектуальне прискорення планування, щоб допомогти операторам надавати та монетизувати диференційований користувацький досвід. Це рішення було випробуване компанією Zhejiang Mobile, і результати показали, що воно не тільки подвоює пропускну спроможність трансляцій наживо, а й знижує затримку на 25-45%.



Від пасивного реагування до передбачливого запобігання. Рішення Huawei Core Network ADN представляє передові технології, такі як цифровий двійник, інтелектуальне навчання моделей, інтелектуальне моделювання перенапруги й оптимізація параметрів інтелектуального управління потоком, щоб виявляти мережеві ризики до того, як вони виникнуть. Завдяки цим технологіям рішення Huawei з моделювання та оцінки аварійного відновлення дозволило провести понад 10 навчань з аварійного відновлення у різних центрах обслуговування для мільйонів абонентів China Mobile.



Це лише деякі з перших переваг, які інтелектуальні базові мережі надаватимуть операторам і користувачам. Huawei продовжуватиме працювати з галузевими партнерами, щоб зробити мережі інтелектуальнішими, а інтелект — більш орієнтованим на мережу. Давайте разом побудуємо інтелектуальну, орієнтовану на майбутнє базову мережу, прискоримо зростання 5G, стимулюємо інновації у сфері послуг, максимізуємо цінність 5G для галузі та досягнемо більшого успіху в 5G-бізнесі.



Міжнародна виставка-конгрес мобільних технологій MWC Shanghai – 2023 проходила з 28 до 30 червня в Шанхаї. Разом із міжнародними операторами, професіоналами галузі та лідерами громадської думки ми заглибилися в такі теми, як прискорення процвітання 5G, просування до ери 5.5G та інтелектуальна цифрова трансформація. 5.5G створює нову цінність для бізнесу в таких сферах, як комунікація між людьми, інтернет речей (IoT) та інтернет транспортних засобів (IoV), підтримуючи безліч галузей на шляху їхнього просування до інтелектуального світу.