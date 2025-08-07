Vodafone запускає магістратуру з обробки великих даних

7 августа 2025, 14:15

Vodafone Україна продовжує розвивати напрямок аналітики великих даних та підтримувати підготовку нових фахівців у цій галузі.



У рамках спільного проєкту з Державний університет «Київський авіаційний інститут» компанія Vodafone сприятиме розробці нового магістерського курсу «Технології обробки великих даних», який буде реалізовано за освітньо-професійною програмою другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю «Комп’ютерні науки» галузі знань «Інформаційні технології».

Курс створюється на основі експертизи, здобутої у рамках школи Vodafone Big Data Lab — освітнього проєкту, що вже шостий рік поспіль готує аналітиків великих даних. Програма школи побудована на вивченні фундаментальних математичних дисциплін, доменній експертизі і практику на сучасних бізнес задачах.У межах співпраці Vodafone Україна посприяє наданню навчальних матеріалів, які будуть адаптовані для академічного використання в університетському середовищі. Це включатиме методичні напрацювання, менторську підтримку та підходи до аналізу великих даних, які використовуються у рамках діяльності Big Data Lab.«Ми впевнені в позитивних результатах цього проєкту. Більше 80% випускників нашої школи Big Data Lab, які захистили фінальний проєкт – працюють за фахом. Передаючи знання та експертизу, накопичені за роки роботи з Big Data, ми робимо внесок у підготовку майбутніх спеціалістів, розвиток наукового потенціалу та просування сучасних технологій в освітньому середовищі», – коментує Сергій Курсон, керівник школи Vodafone Big Data Lab.Проєкт з Державним університетом «Київський авіаційний інститут» – ще один крок Vodafone на шляху до підтримки ІТ-освіти в Україні та зміцнення зв’язку між академічною спільнотою та бізнесом.КАІ спільно з Vodafone вже відкрив перший в Україні університетський 5G простір. В найближчому майбутньому КАІ i Vodafone планують створити велику дослідницьку лабораторію з сучасним технологічним обладнанням для студентів університету.