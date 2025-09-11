Російські БпЛА змушують авіакомпанії думати про зміну маршрутів над Європою

11 сентября 2025, 14:45

Вторгнення БпЛА у повітряний простір Польщі підняло нові тривоги щодо безпеки цивільної авіації. Такі інциденти змушують перевізників переглядати ризики.

Через закриті повітряні простори у росії, Україні, на Близькому Сході та в деяких частинах Африки авіакомпаніям стає важче вибудувати безпечні та економічно вигідні рейси.Авіакомпанії можуть почати літати далі на захід Польщі, обирати денний час польотів і брати додаткове паливо для непередбачуваних ситуацій. Найгірший сценарій — випадкове або цілеспрямоване ураження літака російським дроном.