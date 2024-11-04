Український БПЛА "Flamingo VB140" успішно пройшов міжвідомчі випробування

4 ноября 2024, 15:45

Вітчизняний безпілотний БПЛА-перехоплювач " VB140 Flamingo", розроблений компанією "Вінницькі бджоли", нещодавно завершив міжвідомчі тестування.

Цей апарат довів свою здатність ефективно працювати проти повітряних цілей і продемонстрував високий потенціал для захисту українського неба від ворожих дронів-розвідників.

Одним із ключових досягнень «VB140 Flamingo» стала його ефективність у боротьбі з російськими розвідувальними БПЛА, такими як «Орлан». Ці ворожі дрони активно викликані для спостереження та коригування вогню противника, тож їх пошкодження має критичне значення для безпеки напередодні та зниження точності ударів. Під час тестування наш безпілотник продемонстрував здатність надійно виявляти, переслідувати та знешкоджувати подібні клітини, завдаючи значної шкоди розвідувальній спроможності ворога.



«VB140 Flamingo » може працювати на висоті до 4,5 км і на відстані до 50 км, що дозволяє йому ефективно захистити повітряний простір навіть на значних відстанях. Завдяки сучасним технологіям та високоточним сенсорам, апарат здатний перехоплювати ворожі BPLA, забезпечуючи надійний захист наших позицій і підрозділів.

Додаткова гнучкість у налаштуваннях дозволяє "плаху" адаптуватися до умов, як вдень, так і вночі. Високий рівень автономності робить його незамінним інструментом для моніторингу та перехоплення повітряних цілей. Це дає можливість українським захисникам оперативно реагувати на загрози, які виявилися над їхньою позицією.

Завдяки успішному тестуванню " VB140 Flamingo" готовий до масштабного впровадження на службі в ЗСУ, щоб захистити наше небо від розвідувальних БПЛА. Компанія «Вінницькі бджоли» також анонсувала розробку нового безпілотника, орієнтованого спеціально на перехоплення дронів-камікадзе типу «Шахед». Це розширення дозволяє посилити оборонні рубежі країни та запобігти атаці критичної інфраструктури.

« VB140 Flamingo» — це важливий крок вперед у технологічному розвитку України. Його потенціал у боротьбі з ворожими розвідниками може суттєво знизити ефективність розвідки та коригування вогню, що є вкрай застосуванням для захисту мирного населення та наших воїнів.

«Кожен наш новий проект — це не просто крок вперед, це стрибок у майбутнє. Наступний виріб не тільки перевершить попередній, він стане справжнім гвинтом у механізмі захисту нашого неба!» — Андрій Олексюк, директор компанії «Вінницькі бджоли».



Цей перехоплювач стане невід’ємною частиною арсеналу українських захисників, забезпечуючи їхній захист від повітряних загроз та допомагаючи знешкоджувати розвідувальні апарати ворога. Завдяки своїм характеристикам і гнучкості у використанні «VB140 Flamingo» має всі шанси стати справжньою гордістю української оборонної промисловості.