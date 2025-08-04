Українці в Литві: де знайти підтримку, спільноту та новий дім

4 августа 2025, 14:45

Переїзд — це не лише документи й побут. Це ще й пошук свого кола, мови, звичного середовища. У Литві українська громада активно розвивається й створює простори, де можна відчути себе не чужим.

Ось кілька важливих місць і ініціатив:

Вільнюс: тут працює Український центр — організовують мовні курси, психологічну підтримку, творчі майстер-класи, кінопокази.

Каунас: недільна школа «Барвінок» допомагає дітям зберегти зв’язок з українською мовою, літературою й культурою.

Клайпеда: українська громада проводить дитячі заходи та благодійні ініціативи.

Шяуляй: діють курси української й литовської мов, проходять творчі зустрічі, співпраця з театрами.

Caritas Lithuania: надає безкоштовну психологічну допомогу жінкам і підліткам українською.

Фестиваль “Дні української культури” щороку збирає українців у Вільнюсі на концерти, ярмарки, лекції та дискусії.