LG отримала нагороди на CES 2026

25 ноября 2025, 10:15

Компанія LG Electronics (LG) була відзначена кількома нагородами CES 2026 Innovation Awards, зокрема двома нагородами Best of Innovation.



Щорічно напередодні CES — найбільшої у світі виставки споживчої електроніки й інформаційних технологій — Асоціація споживчих технологій (CTA) вручає нагороди Innovation Awards за інноваційні продукти й сервіси, які визначають майбутнє технологій і дизайну.

Цьогоріч LG здобула відзнаки в кількох номінаціях, і лише її OLED-телевізори та монітори отримали п’ять нагород Innovation Awards у категоріях «Зображення», «Ігри та кіберспорт» і «Комп’ютерне обладнання та компоненти». Очолює перелік переможців модель LG SIGNATURE OLED T, яка здобула Best of Innovation Award у категорії «Зображення». Це визнання ще раз підкреслює провідну роль LG в OLED-технологіях і її прагнення створювати нові цінності й унікальний користувацький досвід.Відзнака 2026 року стала четвертою поспіль нагородою Best of Innovation Award, яку отримав телевізор LG OLED. Серед попередніх переможців — LG OLED evo з новою технологією підвищення яскравості (2025), перший бездротовий телевізор OLED від LG (2024) та гнучкий ігровий OLED-телевізор LG OLED Flex (2023). У 2026 році перший у світі повністю бездротовий і прозорий телевізор LG SIGNATURE OLED T продовжить серію інновацій, що затверджують позицію компанії на вершині телевізійної індустрії.LG SIGNATURE OLED T переосмислює досвід перегляду завдяки унікальному 77-дюймовому прозорому OLED-дисплею з надзвичайно чіткою роздільною здатністю 4K (3840 x 2160) і бездротовій технології передачі аудіо та відео від LG. Поєднуючи інноваційну конструкцію з неперевершеною продуктивністю, він встановлює нові стандарти в галузі імерсивного дизайну. Минулого місяця OLED T привернув увагу всього світу на CEO-саміті Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва 2025 у Кьонджу, де LG створила кінетичну медіалюстру з 28 прозорих телевізорів — ефектну демонстрацію бачення LG щодо майбутніх інновацій у сфері дисплеїв.Платформа смарттелевізорів webOS від LG, яка є ключовим елементом бізнесу компанії у сфері платформних сервісів, цього року отримала подвійну відзнаку — премію Innovation Awards у категоріях «Штучний інтелект» і «Кібербезпека». WebOS уже другий рік поспіль отримує нагороду в категорії «Кібербезпека», зміцнюючи свою репутацію надійної та інтелектуальної розважальної платформи.У категорії «Побутова техніка» нагороду Innovation Award здобула нова вбудована станція для роботизованого пилососа від LG, яка вирізняється інноваційним інтегрованим дизайном і розширеною функціональністю. Коли станція не використовується, вона залишається прихованою від очей і може бути встановлена в маловикористовуваних місцях — наприклад, під кухонною мийкою або за дверима. Вона оснащена першою у світі системою парового очищення, яка застосовується як для робота-пилососа, так і для станції, що виводить ефективність прибирання та гігієнічність на новий рівень.Серед інших продуктів LG, які отримали нагороду CES 2026 Innovation Awards, — преміальний LCD-телевізор із технологією Micro RGB, портативний екран нового покоління для повсякденного використання LG StanbyME 2 та професійний монітор LG UltraFine evo 6K — перший у світі дисплей, що підтримує роздільну здатність 6K (6144 × 3456) та новітній інтерфейс Thunderbolt 5.Повний перелік і детальна інформація про продукти LG, які отримали нагороду CES 2026 Innovation Award, будуть оприлюднені на виставці CES 2026 у Лас-Вегасі 6 січня 2026 року.