ШІ у кишені: корисні й переоцінені фічі у смартфонах, а також тренди на 2026 рік

2 октября 2025, 9:45

Світ смартфонів стрімко входить у нову еру, коли алгоритми та генеративний ШІ перестають бути опцією і стають частиною щоденного досвіду користувача.

Уже цього року ключовими напрямами стали генеративний ШІ, голосові помічники нового покоління, «відповідальний» ШІ, генеративне відео та персоналізовані рекомендації. Ці технології автоматизують рутинні завдання, допомагають створювати контент швидко та підвищують ефективність роботи.

Генеративний ШІ відкриває нову еру мобільних пристроїв, здатних створювати тексти, зображення й навіть відео. Голосові асистенти стають природнішими й краще розуміють контекст, допомагаючи у навчанні, роботі та повсякденних справах. А відповідальний ШІ гарантує етичне й безпечне використання алгоритмів, мінімізуючи ризики помилок та упередженості.

Що дійсно працює:

Генеративні інструменти на пристрої — автоматичні підписи, перефразування текстів, швидке створення вмісту без хмарних сервісів.

Розумна камера з ШI-покращенням — якісні нічні портрети, деталізація, зменшення шуму.

ШI-помічники в системі — підсумовують довгі тексти, розпізнають аудіо, формують відповіді.

On-device AI — обробка без інтернету для приватності та швидкості.

ШI-оптимізація ресурсів — динамічно розподіляє потужність під час ігор чи високого навантаження.



Що швидко втрачає сенс:

Функції, що повністю залежать від хмари й «зникають» при слабкому інтернеті.

Екзотичні фільтри та мультяшні стилі, які використовують раз чи двічі.

Автоматичні дії без можливості редагування — коли ШІ забирає контроль у користувача.

Рішення, що «з’їдають» батарею через постійне підвантаження моделей.

Інновації як конкурентна перевага

Серед виробників, які роблять ставку не на ефекти, а на практичну користь, вирізняються ті, хто глибоко вплітає штучний інтелект у кожен рівень системи. Один із прикладів — компанія ОРРО, що створила власний центр ШI-досліджень, співпрацює з Google, Microsoft і MediaTek та впроваджує гібридні рішення, які поєднують обробку даних на пристрої й у хмарі.

Її смартфони отримали функції, яких майже немає на ринку:

AILinkBoost — інтелектуальне підсилення зв’язку. Алгоритми ШІ аналізують якість сигналу й автоматично обирають найкраще підключення завдяки антенам, розташованим по всьому корпусу.

BeaconLink — дзвінки та чати без мобільної мережі або Wi-Fi: смартфони спілкуються між собою на відстані до 250 метрів через Bluetooth.

AI Hyper Boost — геймінг без лагів. Алгоритми в реальному часі розподіляють ресурси процесора та пам’яті для максимально плавної гри.

У флагманських серіях, що вийшли цього року, компанія розвиває генеративні можливості, роблячи їх невід’ємною частиною щоденного користування.

Такі рішення демонструють, що для OPPO смартфон зі ШІ — це новий тип користувацького досвіду, де штучний інтелект дійсно працює і впливає на щоденне життя.

Як обрати телефон з корисним ШI

Справжні on-device функції. Перевір, чи ШI працює без інтернету (наприклад, переклад, резюме тексту).

Гнучка налаштовуваність. Можливість відключати або коригувати ШI, якщо він не потрібен.

Баланс продуктивності та енергії. ШI не повинен виснажувати акумулятор.

Справжня інтеграція з ОС. Функції не як додатки, а як частина системи (наприклад, ШI-підказки, відповіді, пошук).

Камери з підтримкою ШI. Якщо смартфон робить фото на автоматі, але із суттєвим покращенням через ШІ, це сильна перевага.

Прогноз на 2026 рік: що залишиться в тренді, а що піде в історію

У найближчий рік on-device AI стане основним стандартом: ще більше обчислень виконуватимуться безпосередньо на смартфоні: швидше, безпечніше й енергоощадно. Генеративне відео та багатомовні голосові помічники стануть ще природнішими й доступнішими.

Натомість гіперреалістичні фільтри й «вау-фічі» без практичного сенсу відійдуть у минуле: користувачі дедалі частіше обиратимуть функції, що непомітно спрощують життя, а не лише вражають ефектом.

2025 рік уже довів, що смартфон зі ШІ — це вже повсякденність. Наступним кроком є завдання зробити штучний інтелект ще ближчим, надійнішим і менш помітним. Компанії, які, як OPPO, поєднують глибокі власні розробки з партнерськими екосистемами, формують нові стандарти мобільного інтелекту, задаючи тон усьому ринку.