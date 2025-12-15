Що означають антикорозійні чохли для бронетехніки НОАК

15 декабря 2025, 10:45

Кадри з ангару, де китайський Type 99A ховають у великий герметичний чохол із цифровим камуфляжем, на перший погляд виглядають як жарт про «надувні танки».



Насправді це елемент системного підходу КНР до збереження ресурсу бронетехніки та підготовки до довгих кампаній, де вирішальним стає не тільки випуск нових машин, а й утримання наявних у боєготовому стані.

Герметичний чохол дає змогу створити контрольоване мікросередовище навколо машини: мінімізувати корозію, вплив вологи й пилу, стабілізувати температуру під час тривалого зберігання в парках чи на складах.Для НОАК це особливо важливо через розгортання частин у прибережних, вологих і пилових районах, де ресурс стволів, оптики й електроніки активно «з’їдається» кліматом. Одночасно такі «кокони» спрощують транспортування техніки залізницею чи морем, зменшуючи потребу в додатковому консерваційному обслуговуванні.Поява антикорозійних чохлів у відкритому інформаційному полі демонструє, що КНР інвестує не лише в «картинку» нових танків, а й у життєвий цикл парку — від виробництва до багаторічного зберігання. У поєднанні з автоматизованими парками та ремонтними потужностями це підсилює головну перевагу НОАК: здатність швидко виводити з резерву великі масиви техніки, не втрачаючи боєготовність через банальну корозію й зношення.